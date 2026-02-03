Ричмонд
Режиссер фильма о Мелании Трамп объяснил свое присутствие в файлах Эпштейна

Режиссер фильма «Мелания» Бретт Ратнер опроверг слухи о связи с Эпштейном
Бретт Ратнер
Бретт РатнерИсточник: Legion-Media.ru

Режиссер документального фильма о первой леди США Мелании Трамп Бретт Ратнер объяснил свое присутствие в обнародованных файлах скандального финансиста Джеффри Эпштейна. Его слова передает Deadline.

На опубликованном фото Ратнер запечатлен рядом с Эпштейном и двумя женщинами. По словам кинематографиста, девушка, которую он обнимает на снимке, была его невестой.

«Около 20 лет назад у меня была девушка. Я был влюблен в нее, мы были помолвлены. Мы пошли на мероприятие, сидели на диване, и фотография была сделана именно там», — объяснил Ратнер. Он добавил, что никогда не имел личных отношений с Эпштейном и не был с ним знаком.

Документальный фильм «Мелания» вышел 30 января 2026 года. Лента, приобретенная Amazon за 40 миллионов долларов, охватывает период за 20 дней до второй инаугурации мужа Мелании, действующего президента США Дональда Трампа, и рассказывает историю глазами самой первой леди. На премьере картины американский лидер заявил, что не участвовал в ее создании, но остался в восторге от увиденного.