Ольгу Бузову сравнили с молодой Гурченко после дебюта в главной роли в кино

Кинокритик Шпагин назвал Бузову хорошей актрисой и предрек ей будущее в кино
Ольга Бузова на съемках фильма «Равиоли Оли»
Ольга Бузова на съемках фильма «Равиоли Оли»

Кинокритик Александр Шпагин в беседе с «Газетой.Ru» рассказал, что из Ольги Бузовой может получиться хорошая комедийная актриса. Телеведущая уже давно снимается в кино и мечтает о серьезной драматической роли.

На премьере фильма «Равиоли Оли» Бузова заявила, что собирается развиваться в качестве актрисы. По мнению Александра Шпагина, в этом нет ничего плохого, так как многие певцы идут в кинематограф и хорошо себя там проявляют.

«Все люди, ставшие звездами, несут в себе отпечаток личностной индивидуальности. А кинематографу очень нужны такие люди. Особенно сейчас, когда расплодилось много хороших, но совершенно незапоминающихся актеров. Они вроде и хорошо играют, но одинаково. А из эстрадников мало кто оказывается действительно плохим актером. Что касается Бузовой, то, когда ее пригласили во МХАТ, это был зашквар, все только об этом и говорили. Хотя я против нее ничего не имел. Это был эпатажный ход для публики. А играла она вполне нормально», — отметил Шпагин.

Кадр из фильма «Равиоли Оли»
Кадр из фильма «Равиоли Оли»

Кинокритик считает, что из Бузовой может получиться молодая Людмила Гурченко. Также он не исключает, что со временем телеведущая сможет показать себя зрителям не только в комедии, но и в драме.

«Да ради бога, пусть снимается. Но я не думаю, что из нее вырастет какая-то мощная комедийная актриса. А нормальной, легкой актрисой она является уже сейчас. А будет больше сниматься, может быть, обретет актерскую крепость. Если в первых картинах Бузова была зажатой, то сейчас она уже увереннее ведет себя в кадре. В драматической роли на нее было бы интересно посмотреть. Все может быть. Ничего против Бузовой не имею. Певица плохая — да. Песни очень плохие. Но сейчас у всех такие. Из Ольги Бузовой может получиться хорошая комедийная актриса, что-то вроде ранней Гурченко. Она тоже в молодости пыталась играть драматические роли, но у нее это получалось не так хорошо, как после 45-ти лет», — поделился Александр Шпагин.

Ранее бывший муж Бузовой отказался идти на премьеру фильма с ее участием.