Ольгу Бузову сравнили с молодой Гурченко после дебюта в главной роли в кино

«Да ради бога, пусть снимается. Но я не думаю, что из нее вырастет какая-то мощная комедийная актриса. А нормальной, легкой актрисой она является уже сейчас. А будет больше сниматься, может быть, обретет актерскую крепость. Если в первых картинах Бузова была зажатой, то сейчас она уже увереннее ведет себя в кадре. В драматической роли на нее было бы интересно посмотреть. Все может быть. Ничего против Бузовой не имею. Певица плохая — да. Песни очень плохие. Но сейчас у всех такие. Из Ольги Бузовой может получиться хорошая комедийная актриса, что-то вроде ранней Гурченко. Она тоже в молодости пыталась играть драматические роли, но у нее это получалось не так хорошо, как после 45-ти лет», — поделился Александр Шпагин.