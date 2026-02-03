Сегодня, 3 февраля, свой день рождения отмечает одна из самых загадочных и обаятельных актрис российского кино — Диана Пожарская. Ей исполняется 34 года. Звезда, которая предпочитает оставаться в тени и редко дает интервью, успела завоевать сердца миллионов зрителей, но многое в ее жизни до сих пор остается «за кадром».
Из танцев — на экраны: краткая биография
Диана родилась в городе Волжском Волгоградской области. Ее путь к актерству не был простым: с 5 до 19 лет она профессионально занималась спортивными бальными танцами и достигла серьезных успехов, получив звание кандидата в мастера спорта. Казалось, ее будущее предопределено — паркет, соревнования, тренерская карьера. Однако судьба распорядилась иначе: серьезная травма колена заставила девушку навсегда попрощаться с профессиональным спортом.
Не привыкшая сдаваться, Диана решила направить свою творческую энергию в другое русло и отправилась покорять Москву. Она поступила во ВГИК (мастерская Александра Михайлова), который успешно окончила в 2016 году. Еще будучи студенткой, она начала сниматься в эпизодических ролях, но настоящий успех ждал ее впереди.
Главные роли и народная любовь
Широкая известность пришла к актрисе благодаря роли горничной Даши Канаевой в популярном сериале «Отель Элеон» (спин-офф «Кухни»). Ее героиня — каратистка с сильным характером, но добрым сердцем — моментально полюбилась зрителям. Этот образ она позже воплотила и в полнометражных фильмах «Кухня. Последняя битва» и «Отель «Белград», где ее партнером по съемочной площадке стал Милош Бикович.
Однако Пожарская доказала, что она не актриса одной роли. Среди ее заметных работ: драматический сериал «На краю», где она сыграла студентку, попавшую в сети вербовщиков террористов, фильм «Чемпион мира», на съемках которого она встретила своего будущего мужа Ивана Янковского, мистическая драма «Лапси» и историческое фэнтези «Жар-птица».
Малоизвестные факты о Диане Пожарской
Несмотря на популярность, Диана крайне неохотно делится подробностями своей жизни. Вот несколько фактов, которые могут удивить даже преданных поклонников.
Настоящая фамилия актрисы — Сиволобова
Пожарская — это не фамилия ее родителей, а творческий псевдоним. Актриса родилась в семье военного Владимира Сиволобова и художницы Светланы. Сценическое имя Диана выбрала, взяв фамилию своего прадеда, посчитав ее более звучной для кинокарьеры.
Трюки в «Отеле Элеон» выполняла сама
Спортивное прошлое очень помогло Диане на съемках «Отеля Элеон». Хотя продюсеры наняли профессиональную дублершу-каратистку, многие трюки и боевые сцены актриса выполняла самостоятельно. Для этого ей пришлось брать уроки единоборств и часами тренироваться в зале. При этом в жизни Диана — человек мягкий и совершенно неконфликтный.
Снялась в клипе Эмина
Дебютом Дианы в музыкальных видео стала работа с Эмином Агаларовым (EMIN). Она сыграла главную роль в клипе на песню «Невероятная». Особенность этого видео в том, что оно было снято в вертикальном формате, имитирующем съемку на телефон, а Диана играла возлюбленную певца.
Тайная личная жизнь
Диана — мастер конспирации. Ее первый брак с режиссером Артемом Аксененко, который снял фильм «Мистическая игра», был тайным, и о разводе публика узнала постфактум. Роман с представителем знаменитой актерской династии Иваном Янковским она также скрывала до последнего, опровергая слухи. Даже беременность первенцем Олегом пара подтвердила лишь тогда, когда скрывать положение стало невозможно.
Мечтала стать журналистом
Если бы не танцы и не актерство, Диана могла бы брать интервью, а не давать их. В школьные годы она всерьез рассматривала профессию журналиста и PR-менеджера, но тяга к сцене оказалась сильнее.