Сегодня, 3 февраля, свой день рождения отмечает одна из самых загадочных и обаятельных актрис российского кино — Диана Пожарская. Ей исполняется 34 года. Звезда, которая предпочитает оставаться в тени и редко дает интервью, успела завоевать сердца миллионов зрителей, но многое в ее жизни до сих пор остается «за кадром».​