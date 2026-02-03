Звезда «Ворониных» показала фигуру в обтягивающем комбинезоне

«Запомните мое “до”! Возможно, “после” вы и не увидите (шутка). Так вот. Первое занятие в этом году. Выбрала пилатес. Тренер с улыбкой ангела говорит: “Найдите ваш центр”. Я нашла. Он дома, на диване. С двумя кошками и тремя собаками в обнимку. Но что-то пошло не так в этот понедельник, и Екатерину Валерьевну снова куда-то понесло. Ну-ну», — поделилась артистка.