Звезда «Ворониных» показала фигуру в обтягивающем комбинезоне

Актриса Екатерина Волкова снялась в обтягивающем комбинезоне

Актриса Екатерина Волкова показала фигуру в обтягивающем комбинезоне. Звезда «Ворониных» позировала перед зеркалом после занятия пилатесом и опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Екатерина Волкова / фото: соцсети
«Запомните мое “до”! Возможно, “после” вы и не увидите (шутка). Так вот. Первое занятие в этом году. Выбрала пилатес. Тренер с улыбкой ангела говорит: “Найдите ваш центр”. Я нашла. Он дома, на диване. С двумя кошками и тремя собаками в обнимку. Но что-то пошло не так в этот понедельник, и Екатерину Валерьевну снова куда-то понесло. Ну-ну», — поделилась артистка.

Подписчики знаменитости активно прокомментировали ее пост: «Фигура “до” вызывает восторг и восхищение», «Ваше “до” так прекрасно», «Красотка», «Вы и так в отличной форме», «Стройная какая», «Так и напрашивается на комплимент», «Красивая спортсменка», «Прекрасная фигура», «Изящная», «Все идеально».

Ранее звезда «Ворониных» кардинально сменила имидж.