Фильм о Мелании Трамп поставил рекорд разницы между оценками зрителей и критиков

Фильм «Мелания» критики и зрители оценивали по-разному

Новый документальный фильм о первой леди США Мелании Трамп «Мелания» поставил неожиданный рекорд. Об этом сообщает Independent.

На агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes он показал наибольшую за последние 27 лет разницу между оценками критиков и зрителей. Фильм понравился только 10% критиков, но зрители дали ему оценку в 99%.

Издание связывает эту разницу с выражением поддержки президенту США Дональду Трампу.

«Мелания в большинстве сцен играет постановочную версию самой себя, а кадры с первой леди даны со всей тщательностью, которую [режиссер Бретт] Ратнер привнес и в свою работу над “Людьми Икс: Последняя битва”. Это что-то среднее между реалити-шоу и чистым вымыслом», — пишет обозреватель The Independent Ник Хилтон.

В то же самое время зрители отмечают, что им было интересно увидеть, как первая леди готовилась ко дню инаугурации и как она помогает детям.

Ранее жена Трампа провела в Белом доме показ фильма о себе.