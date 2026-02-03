Фильм о Мелании Трамп поставил рекорд разницы между оценками зрителей и критиков

«Мелания в большинстве сцен играет постановочную версию самой себя, а кадры с первой леди даны со всей тщательностью, которую [режиссер Бретт] Ратнер привнес и в свою работу над “Людьми Икс: Последняя битва”. Это что-то среднее между реалити-шоу и чистым вымыслом», — пишет обозреватель The Independent Ник Хилтон.