В преддверии Дня всех влюбленных на большие экраны выйдет искренняя и эмоциональная драма о самом ярком и болезненном опыте в жизни человека. Режиссерский дебют Анны Харичевой — это попытка запечатлеть момент, когда мир переворачивается с ног на голову. Вся информация о том, когда выйдет фильм «Первая», кто сыграет главные роли и как создавалась эта история, собрана в нашем материале. Картина станет настоящим подарком для всех, кто верит в силу первого чувства.
Когда выйдет фильм «Первая»
Премьера фильма «Первая» состоится 12 февраля 2026 года. Дистрибьютором выступит «НМГ Кинопрокат». Создатели намеренно выбрали для релиза февраль, традиционно считающийся месяцем романтического кино, чтобы подарить зрителям глубокую и современную историю о любви накануне Дня святого Валентина.
Кто снимается в фильме «Первая»
В центре сюжета — история трех молодых людей, чьи жизни сталкиваются и переплетаются. Главные роли исполнили актеры, способные передать всю гамму сложных и искренних эмоций.
Олег Савостюк появится в роли Паши. Известный по ролям в фильмах «Алиса в Стране чудес» и «Дайте шоу», Савостюк играет «зумера с замороженными чувствами», который управляет доставшимся в наследство ночным клубом и бежит от ответственности, пока в его жизни не случается любовь.
Ирина Новиченко сыграет Алису. Для актрисы эта роль стала дебютом в большом кино. Ее героиня — яркая, импульсивная и непредсказуемая девушка из другого мира, которая становится катализатором изменений в жизни Паши.
Екатерина Круглова перевоплотится в Лесю, лучшую подругу главного героя, которая терпеливо ждет, когда Паша «оживет» и обратит на нее внимание.
Также в фильме появятся Александра Флоринская, Виталий Щербина, Евгений Коряковский, Александр Усердин и Мария Харичева.
О чем будет фильм «Первая»
Фильм рассказывает о Паше, который, казалось бы, выстроил вокруг себя защитную стену от сильных чувств. Его существование — это рутина, долги и ночной клуб, доставшийся ему в наследство от родителей. Все меняется с появлением Алисы. Она врывается в его упорядоченный мир хаосом эмоций, открывая Паше болезненную, ослепительную и всепоглощающую реальность первого чувства. Это история о столкновении двух миров, о боли взросления, о том, как человек, убегающий от эмоций, оказывается настигнут ими и навсегда меняется.
Интересные факты о фильме «Первая»
Проект объединил как опытных кинематографистов, так и новые таланты, что делает его одним из самых ожидаемых дебютов года.
Для режиссера и сценаристки Ани Харичевой «Первая» станет полнометражным дебютом. Также над проектом работал мощный продюсерский штаб во главе с Алексеем Троцюком — генеральным продюсером и соавтором сценария, известным по кассовым хитам «Чебурашка», «Холоп» и «Вызов».
Аня Харичева открыто говорит, что снимала фильм как терапевтическую историю для тех, кто переживает боль первой любви. Она вдохновлялась собственным опытом и силой кино, которое, по ее словам, спасало ее в юности. Ее цель — «задать тренд на любовь» и напомнить зрителям, что они не одиноки в своих переживаниях.
Кастинг на главную женскую роль был особенно важен для создателей. Они искали актрису, которая была бы «ни на кого не похожей, живой и вызывающей доверие». Выбор пал на Ирину Новиченко, в чьем образе, по мнению команды, соединились необходимая чувственность, внутренняя глубина и взрывоопасность, делающие героиню по-настоящему притягательной и харизматичной.