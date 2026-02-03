Фильм рассказывает о Паше, который, казалось бы, выстроил вокруг себя защитную стену от сильных чувств. Его существование — это рутина, долги и ночной клуб, доставшийся ему в наследство от родителей. Все меняется с появлением Алисы. Она врывается в его упорядоченный мир хаосом эмоций, открывая Паше болезненную, ослепительную и всепоглощающую реальность первого чувства. Это история о столкновении двух миров, о боли взросления, о том, как человек, убегающий от эмоций, оказывается настигнут ими и навсегда меняется.