Минкультуры: Богомолов соответствует требованиям должности ректора

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Заслуженный деятель искусств РФ Константин Богомолов отвечает квалификационным требованиям и обладает необходимыми компетенциями для работы руководителем образовательной организации. Об этом ТАСС сообщили в Минкультуры РФ.
23 января министр культуры РФ Ольга Любимова в Telegram-канале объявила о том, что Богомолов назначен исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ после смерти Игоря Золотовицкого.
В министерстве сказали, что Богомолов является российским театральным деятелем, режиссером театра и кино, выпускником филологического факультета МГУ и ГИТИСа, имеет почетное звание «Заслуженный деятель искусств РФ». Таким образом, он «отвечает квалификационным требованиям», а также обладает необходимыми для назначения руководителем образовательной организации компетенциями.
Там уточнили, что трудовой договор с режиссером заключен на период до проведения выборов ректора.