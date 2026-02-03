Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Минкультуры: Богомолов соответствует требованиям должности ректора

Кроме того, заслуженный деятель искусств обладает необходимыми компетенциями, указали в ведомстве
Константин Богомолов
Константин Богомолов

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Заслуженный деятель искусств РФ Константин Богомолов отвечает квалификационным требованиям и обладает необходимыми компетенциями для работы руководителем образовательной организации. Об этом ТАСС сообщили в Минкультуры РФ.

23 января министр культуры РФ Ольга Любимова в Telegram-канале объявила о том, что Богомолов назначен исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ после смерти Игоря Золотовицкого.

В министерстве сказали, что Богомолов является российским театральным деятелем, режиссером театра и кино, выпускником филологического факультета МГУ и ГИТИСа, имеет почетное звание «Заслуженный деятель искусств РФ». Таким образом, он «отвечает квалификационным требованиям», а также обладает необходимыми для назначения руководителем образовательной организации компетенциями.

Там уточнили, что трудовой договор с режиссером заключен на период до проведения выборов ректора.