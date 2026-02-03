Звезда «Триггера» улетела с дочерью из России, сделав ей подарок ко дню рождения

Актриса Светлана Иванова улетела с дочерью из России. Звезда «Триггера» рассказала об этом подписчикам в соцсетях. Она призналась, что Полина мечтала об этой поездке.
«Недавно девчонке, которую я люблю до неба, исполнилось 14 лет (обалдеть!), и в подарок она попросила Рим. Что ж, мы в Риме», — отметила артистка, опубликовав фото из путешествия.
Знаменитость воспитывает двоих детей от режиссера Джаника Файзиева: помимо Полины, они растят семилетнюю Миру. Пара познакомилась на съемках фильма «Август. Восьмого», а через четыре года об их романе стало известно поклонникам.
Звезда отмечала в интервью Юлии Меньшовой, что ее не пугал собственный статус, но она переживала за возлюбленного и его близких, которым принесло боль публичное обсуждение их семейной ситуации. Продюсер на тот момент был женат на актрисе Лине Эспли и растил двоих детей.
