Звезда «Триггера» улетела с дочерью из России, сделав ей подарок ко дню рождения

Актриса Светлана Иванова рассказала, что улетела с дочерью из России

Актриса Светлана Иванова улетела с дочерью из России. Звезда «Триггера» рассказала об этом подписчикам в соцсетях. Она призналась, что Полина мечтала об этой поездке.

Полина, дочь Светланы Ивановой, фото: соцсети
Полина, дочь Светланы Ивановой, фото: соцсети

«Недавно девчонке, которую я люблю до неба, исполнилось 14 лет (обалдеть!), и в подарок она попросила Рим. Что ж, мы в Риме», — отметила артистка, опубликовав фото из путешествия.

Знаменитость воспитывает двоих детей от режиссера Джаника Файзиева: помимо Полины, они растят семилетнюю Миру. Пара познакомилась на съемках фильма «Август. Восьмого», а через четыре года об их романе стало известно поклонникам.

Звезда отмечала в интервью Юлии Меньшовой, что ее не пугал собственный статус, но она переживала за возлюбленного и его близких, которым принесло боль публичное обсуждение их семейной ситуации. Продюсер на тот момент был женат на актрисе Лине Эспли и растил двоих детей.

Ранее Светлана Иванова показала свою 14-летнюю дочь от известного режиссера.