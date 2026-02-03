Звезда «Триггера» улетела с дочерью из России, сделав ей подарок ко дню рождения

Звезда отмечала в интервью Юлии Меньшовой, что ее не пугал собственный статус, но она переживала за возлюбленного и его близких, которым принесло боль публичное обсуждение их семейной ситуации. Продюсер на тот момент был женат на актрисе Лине Эспли и растил двоих детей.