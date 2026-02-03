Милла Йовович показала свою подросшую младшую дочь

«Настоящий подарок, наш “радужный” ребенок, тот, которого никто не ожидал, и до сих пор мы не знаем, чего ожидать! Она добра к другим, защищает и заботится о своих друзьях в школе, она настоящая дива, меняет костюмы как минимум три раза в день… Мы очень любим тебя, и так благодарны, что ты решила присоединиться к нашей семье, из какой бы галактики ты ни появилась! Продолжай расти, задавать вопросы, падать, совершать ошибки и понимать, что некоторые из этих ошибок могут привести тебя к величайшим открытиям в твоей жизни. Мы любим тебя», — написала знаменитость.