Милла Йовович показала свою подросшую младшую дочь

Актриса, модель Милла Йовович показала свою младшую дочь. Звезда публично поздравила Ошин с днем рождения и поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) редкими кадрами с именинницей.
«Настоящий подарок, наш “радужный” ребенок, тот, которого никто не ожидал, и до сих пор мы не знаем, чего ожидать! Она добра к другим, защищает и заботится о своих друзьях в школе, она настоящая дива, меняет костюмы как минимум три раза в день… Мы очень любим тебя, и так благодарны, что ты решила присоединиться к нашей семье, из какой бы галактики ты ни появилась! Продолжай расти, задавать вопросы, падать, совершать ошибки и понимать, что некоторые из этих ошибок могут привести тебя к величайшим открытиям в твоей жизни. Мы любим тебя», — написала знаменитость.
Артистка несколько недель не могла забрать девочку домой из роддома — у дочери актрисы была тяжелая форма желтухи. Йовович рассказывала, что рыдала, когда видела «истерзанные пяточки малышки» из-за частых заборов крови. По словам знаменитости, в тот момент ее спасала поддержка семьи.
Ранее Милла Йовович подвела личные итоги к своему 50-летию.