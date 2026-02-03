Анна Пересильд, дочь актрисы Юлии Пересильд, в январе поддержала тренд «мой 2016 год» и опубликовала архивные детские фото. В сети завирусилось видео, где шестилетняя Аня красила губы помадой, ела витаминку и пила воду. Комментаторы отметили, что она была «эмоциональной в детстве».
«А что сейчас с ее эмоциями?», «Вот на что потратила все эмоции», «Лучше бы в 'Алисе' так отыграла», — писали они.
На премьере фильма «Первая», на которую 16-летняя Пересильд пришла, чтобы поддержать коллегу Олега Савостюка, она рассказала Кино Mail, как относится к таким высказываниям.
«Про эту историю с моей эмоциональностью я даже не хочу разговаривать. Это настолько уже доходит до абсурдных вещей. Люди находят мои детские видео, начинают придираться к ним. Мне просто жалко этих людей. Дай Бог им здоровья, дай Бой им счастья. Желаю найти им свое счастье, чтобы они были счастливы и перестали писать гадости людям в комментариях. Это исключительно их проблемы, их комплексы. Что сказать? Просто счастья им», — заявила звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте».
Журналисты также поинтересовались, как она в целом относится к критике в своей адрес. По словам Пересильд, она адекватно на нее реагирует.
«Я реагирую на критику достаточно адекватно. Это задевает любого человека. Это абсолютно нормально. Просто ты либо сдуваешься и говоришь: “Блин, все надоело. Все меня буллят, я больше так не хочу”. Либо ты просто берешь себя в руки и делаешь еще больше, еще круче. Я выбрала второй вариант. Поэтому на критику я как-то так реагирую», — отметила актриса.
Она добавила, что специально не читает комментарии о себе, но иногда видит новости, под которыми люди пишут не очень хорошие отзывы. Пересильд предпочитает не следить за этим, чтобы не расстраиваться.
«К сожалению, сейчас настолько много завистливых людей, что читаешь это и расстраиваешься. Не из-за того, что это пишут конкретно мне, а из-за того, что люди, к сожалению, перестали радоваться чужому успеху. Это грустно. Хочется, чтобы было по-другому, чтобы люди стали добрее», — заключила звезда.
