Мария Миронова опубликовала фото с сыном-теннисистом, рассказав о его успехах

Актриса Мария Миронова показала своего подросшего сына. Звезда рассказала, что Федор занимается теннисом в академии Рафаэля Надаля в Испании. Шестилетний мальчик получил свою первую награду в этом виде спорта. Артистка решила поделиться в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) редкими фото с ребенком. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

«Первая награда в теннисе. Готовимся к российскому турниру “Красный мяч”. Каждый день. Это не Федя, это Рафа! Так его прозвали в школе за бэкхенд. Моя карьера — экс. Моя жизнь теперь — считать мячи. Мамы спортсменов, подписывайтесь. Почему я не выхожу в соцсети? Да потому что я тут собираю мячи, полгода как», — отметила знаменитость.

Сын Мироновой был увлечен фигурным катанием, но теперь его интересы кардинально изменились. Актриса признавалась, что не ограничивает ребенка и поддерживает любые его начинания.