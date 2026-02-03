Звезда «Сладкой жизни» улетела с мужем-режиссером и детьми из России

Актриса и звезда сериала «Сладкая жизнь» Анастасия Меськова улетела с мужем-режиссером Михаилом Вайнбергом и детьми из России. Она рассказала об этом подписчикам в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX. Знаменитость призналась, что находится с семьей в Париже.
«Я очень давно не была здесь. И очень скучала. Вывезли детей напитываться красотой. Мои мечты стали реальностью», — отметила артистка.
У звезды двое детей. Артистка родила первенца Василия в браке с поваром Константином Бергом. Супруги развелись через два года после появления сына. Меськова признавалась в интервью, что они были совершенно разными людьми, которые пытались сохранить семью, но из этого ничего не вышло.
Младшего сына Савелия она родила от бизнесмена по имени Александр. По словам балерины, предприниматель в тот момент стал для нее настоящей опорой и помогал воспитывать Василия, за что она ему благодарна. О причинах расставания с отцом младшего ребенка звезда не говорит.
Ранее Анастасия Меськова вышла на красную дорожку с сыном.