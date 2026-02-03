45-летняя звезда «Счастливы вместе» показала идеальную фигуру в купальнике

45-летняя звезда сериала «Счастливы вместе» Наталья Бочкарева показала идеальную фигуру в купальнике. Актриса позировала в черном монокини в бане и поделилась кадрами в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
Знаменитость сделала пластику после рождения третьего ребенка. Бочкарева рассказывала в шоу «Ты не поверишь!», что заплатила за преображение два миллиона рублей и не пожалела об этом. Актрисе провели брахиопластику (операцию по устранению избыточного количества свисающей кожи и жировой ткани на руках. — «Газета.Ru»), подтяжку кожи рук, а также удалили лишний жир из области живота и закачали его в ягодицы.
