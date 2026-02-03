Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

45-летняя звезда «Счастливы вместе» показала идеальную фигуру в купальнике

Актриса Наталья Бочкарева снялась в купальнике

45-летняя звезда сериала «Счастливы вместе» Наталья Бочкарева показала идеальную фигуру в купальнике. Актриса позировала в черном монокини в бане и поделилась кадрами в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Наталья Бочкарева / фото: соцсети
Наталья Бочкарева / фото: соцсети

Знаменитость сделала пластику после рождения третьего ребенка. Бочкарева рассказывала в шоу «Ты не поверишь!», что заплатила за преображение два миллиона рублей и не пожалела об этом. Актрисе провели брахиопластику (операцию по устранению избыточного количества свисающей кожи и жировой ткани на руках. — «Газета.Ru»), подтяжку кожи рук, а также удалили лишний жир из области живота и закачали его в ягодицы.

Ранее Наталья Бочкарева появилась на публике с детьми.