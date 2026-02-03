Ричмонд
Жена Ивана Янковского опубликовала свое детское фото в день 34-летия

Актриса Диана Пожарская показала фото из своего детства

Жена актера Ивана Янковского показала, как выглядела в детстве. Звезда сериала «Отель Элеон» Диана Пожарская опубликовала архивное фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) в день своего рождения. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX. Артистке исполнилось 34 года.

Диана Пожарская в детстве / фото: соцсети
«Все та же любовь к сумочкам, топикам, шортикам, музыке, мечтам, к теплому ветру, к улыбкам прохожих и добрым, искренним, робким, мудрым, тактичным сердцам, к родным людям, к жизни, к Богу. Это все было с самого начала, есть и будет во мне всегда. Всем счастья! Всем. Мама, спасибо», — написала именинница.

Ранее Иван Янковский снялся в парных образах с женой.