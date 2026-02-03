Актер Сергей Городничий, прославившийся благодаря роли танкиста Лехи в мелодраме «Ландыши», сыграет Сашу Троекурова в новом историко-приключенческом сериале «Дубровский. Русский Зорро». Проект является вольной интерпретацией классического произведения Александра Пушкина в соединении с мифологией Зорро.
По сюжету, Владимир Дубровский (Олег Гаас) возвращается в Россию под именем Дона Диего де ла Веги. В родной Кистеневке он собирается свести счеты со своим давним врагом, жестоким помещиком Кирилой Троекуровым (Александр Семчев), и вернуть расположение бывшей возлюбленной Маши (Марина Ворожищева).
Саша Троекуров в романе «Дубровский» — один из второстепенных персонажей, девятилетний внебрачный сын Кирилы Троекурова. В сериале он представлен взрослым героем с собственной сюжетной линией.
Для новой роли Сергей Городничий, которого зрители привыкли видеть с короткой стрижкой, примерил парик с длинными светлыми волосами и бакенбарды. На первых кадрах из сериала актер предстал в двух образах — со шпагой в свободной белой рубашке, а также в бежевых брюках и коротком темно-синем фраке, характерных для мужской моды начала XIX века.
«Для меня в профессии важно не становиться марионеткой, а быть кукловодом, который управляет персонажем. Я не проживаю то, что играю, — я скорее препарирую героя, как хирург», — поделился Городничий своим методом работы над ролью.
Производством сериала занимается кинокомпания «Ген Продакшн» при поддержке Института развития интернета. Премьера состоится на телеканале ТВ-3 и в онлайн-кинотеатре Premier. Дата выхода проекта пока неизвестна.