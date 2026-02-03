Ричмонд
Актер Петренко предложил снимать больше фильмов о жизни простого человека

По его словам, в последние годы кино во многом ориентируется на внешний результат и зрелищность
Игорь Петренко
Игорь ПетренкоИсточник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Российскому кинематографу необходимо уделять больше внимания историям о жизни простого человека, его внутреннему пути, переживаниям и нравственному выбору. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал актер Игорь Петренко.

«Мы привыкли сразу идти к результату, к внешним формам, и в этом процессе теряется атмосфера, которая была характерна для сильных картин советского кино», — отметил актер. По его словам, в последние годы кино во многом ориентируется на внешний результат и зрелищность, из-за чего утрачиваются глубина и подробность рассказа о человеке.

Петренко подчеркнул, что именно внимательное и детальное изображение судьбы героя позволяет зрителю глубже сопереживать происходящему на экране.

«Когда показан путь человека — его сомнения, ошибки, внутренние перипетии, — это по-настоящему проникает», — сказал он.

Актер также добавил, что в российской культуре существует собственный ценностный и смысловой потенциал, который не требует заимствования западных шаблонов. По его мнению, возвращение к таким темам может способствовать развитию отечественного кино и более содержательному диалогу со зрителем.

«Мы стали снимать по неким американским шаблонам — не нашим. При этом не всегда понятно, чем их наполнять: выглядит красиво, но смысла часто не хватает. А нам такие шаблоны не нужны — у нас есть о чем говорить».