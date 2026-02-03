Жена Сильвестра Андреевича из «СашаТаня» поделилась новостью о муже

В 2022 году актера Алексея Климушкина, исполнявшего роль Сильвестра Андреевича в «СашаТаня», исключили из сериала. С тех пор об артисте ничего не было слышно, в новых проектах он не снимался. В мае 2025 года поговаривали, что Климушкин прекратил карьеру из-за тяжелой болезни.
Aif.ru связался с актером, чтобы узнать о его самочувствии. На звонок ответила его жена Лидия.
«Сейчас супруга нет дома. Единственное, что могу сказать: мне смешно. Никакого тяжелого недуга у мужа нет», — рассказала она aif.ru.
В 2018 году Алексей Климушкин получил тяжелый сильнейший ожог роговицы. Актер назвал травму «платой за успех», а в соцсетях выложил фото глаз и медицинской справки.