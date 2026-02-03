Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Жена Сильвестра Андреевича из «СашаТаня» поделилась новостью о муже

Aif. ru связался с актером, чтобы узнать о его самочувствии
Алексей Климушкин в сериале «СашаТаня»
Алексей Климушкин в сериале «СашаТаня»

В 2022 году актера Алексея Климушкина, исполнявшего роль Сильвестра Андреевича в «СашаТаня», исключили из сериала. С тех пор об артисте ничего не было слышно, в новых проектах он не снимался. В мае 2025 года поговаривали, что Климушкин прекратил карьеру из-за тяжелой болезни.

Aif.ru связался с актером, чтобы узнать о его самочувствии. На звонок ответила его жена Лидия.

«Сейчас супруга нет дома. Единственное, что могу сказать: мне смешно. Никакого тяжелого недуга у мужа нет», — рассказала она aif.ru.

В 2018 году Алексей Климушкин получил тяжелый сильнейший ожог роговицы. Актер назвал травму «платой за успех», а в соцсетях выложил фото глаз и медицинской справки.