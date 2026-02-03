Жена Сильвестра Андреевича из «СашаТаня» поделилась новостью о муже

В 2022 году актера Алексея Климушкина, исполнявшего роль Сильвестра Андреевича в «СашаТаня», исключили из сериала. С тех пор об артисте ничего не было слышно, в новых проектах он не снимался. В мае 2025 года поговаривали, что Климушкин прекратил карьеру из-за тяжелой болезни.