Фильм «Мелания» не планируют выпускать в официальный прокат в России

Картина «Мелания» рассказывает о 20 днях жизни первой леди США, предшествующих инаугурации американского президента. Ее режиссером стал Бретт Ратнер. Документальный фильм в день премьеры 30 января собрал около $2,9 млн. Согласно прогнозам журнала The Hollywood Reporter, за первые выходные после выхода на экран сборы картины превысят $8 млн, что сделает ее самым успешным документальным кино за последнее десятилетие.