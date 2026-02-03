Фильм «Мелания» не планируют выпускать в официальный прокат в России

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Кинокомпании не подавали заявки на получение прокатного удостоверения на фильм «Мелания» о первой леди США. Об этом ТАСС сообщили в министерстве культуры РФ.
«Заявлений по вопросу выдачи прокатного удостоверения на фильм “Мелания” в Минкультуры России не поступало», — сообщили в ведомстве.
Картина «Мелания» рассказывает о 20 днях жизни первой леди США, предшествующих инаугурации американского президента. Ее режиссером стал Бретт Ратнер. Документальный фильм в день премьеры 30 января собрал около $2,9 млн. Согласно прогнозам журнала The Hollywood Reporter, за первые выходные после выхода на экран сборы картины превысят $8 млн, что сделает ее самым успешным документальным кино за последнее десятилетие.