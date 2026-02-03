Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Фильм «Мелания» не планируют выпускать в официальный прокат в России

Заявлений по вопросу выдачи прокатного удостоверения на картину в Минкультуры не поступало
Постер к фильму «Мелания»
Постер к фильму «Мелания»

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Кинокомпании не подавали заявки на получение прокатного удостоверения на фильм «Мелания» о первой леди США. Об этом ТАСС сообщили в министерстве культуры РФ.

«Заявлений по вопросу выдачи прокатного удостоверения на фильм “Мелания” в Минкультуры России не поступало», — сообщили в ведомстве.

Картина «Мелания» рассказывает о 20 днях жизни первой леди США, предшествующих инаугурации американского президента. Ее режиссером стал Бретт Ратнер. Документальный фильм в день премьеры 30 января собрал около $2,9 млн. Согласно прогнозам журнала The Hollywood Reporter, за первые выходные после выхода на экран сборы картины превысят $8 млн, что сделает ее самым успешным документальным кино за последнее десятилетие.