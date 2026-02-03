Ричмонд
Первый спектакль Ефремова после выхода по УДО отложен на неопределенный срок

Mash: премьера спектакля с Ефремовым перенесена на неопределенный срок
Михаил Ефремов
Михаил ЕфремовИсточник: Legion-Media.ru

Премьера спектакля «Без свидетелей» Никиты Михалкова, где впервые после УДО появится Михаил Ефремов, отложена на неопределенный срок. Об этом сообщает Mash.

Как утверждает Telegram-канал, причиной отсрочки стали проблемы со здоровьем у режиссера постановки Юрия Купера. Художник почувствовал недомогание из-за болей в почках, и после медицинского обследования у него обнаружили грыжу брюшной полости.

Накануне ТАСС сообщал, что «Без свидетелей» планируют показать на сцене уже в 2026 году, однако точная дата не называлась. В пресс-службе «Мастерской “12”» подтверждали, что репетиции уже начались.

Ранее сообщалось, что Михаил Ефремов зарегистрировался как индивидуальный предприниматель.