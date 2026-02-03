Первый спектакль Ефремова после выхода по УДО отложен на неопределенный срок

Премьера спектакля «Без свидетелей» Никиты Михалкова, где впервые после УДО появится Михаил Ефремов, отложена на неопределенный срок. Об этом сообщает Mash.
Как утверждает Telegram-канал, причиной отсрочки стали проблемы со здоровьем у режиссера постановки Юрия Купера. Художник почувствовал недомогание из-за болей в почках, и после медицинского обследования у него обнаружили грыжу брюшной полости.
Накануне ТАСС сообщал, что «Без свидетелей» планируют показать на сцене уже в 2026 году, однако точная дата не называлась. В пресс-службе «Мастерской “12”» подтверждали, что репетиции уже начались.
Ранее сообщалось, что Михаил Ефремов зарегистрировался как индивидуальный предприниматель.