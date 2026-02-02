Российские киношники превратили церковь XIX века в ледяной столп

В ответ на возмущения сельчан в местной администрации заверили, что все действия съемочной бригады были согласованы, а благодаря сериалу сооружение даже начали восстанавливать. По словам чиновников, киношники оставляют после себя декорации, благоустраивая окрестности, ремонтируют дорогу и одну из стен церкви. Весь съемочный процесс находится под строгим контролем властей, подчеркнули в администрации.