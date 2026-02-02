Тимоти Шаламе публично ответил на вопрос о свадьбе с Кайли Дженнер

На недавней премьере в лондонском кинотеатре Prince Charles Тимоти Шаламе столкнулся с весьма нескромным вопросом о будущем своих отношений с Кайли Дженнер.
Режиссер Ричард Кертис прямо спросил звезду: «Думаете ли вы когда-нибудь жениться?» Обычно скрытный в вопросах частной жизни, Тимоти на мгновение растерялся. «Ух, ты… Это такой личный вопрос. Вы ставите меня в сложное положение», — с улыбкой парировал актер.
Однако, несмотря на явное замешательство, он не стал уходить от ответа и добавил: «Да, да». Хотя реплика прозвучала в шутливой манере, поклонники и СМИ восприняли ее как долгожданное подтверждение того, что в отношениях Тимоти с Кайли Дженнер все более чем серьезно.
Ранее Тимоти Шаламе засняли на шопинге с Кайли Дженнер в Мексике.