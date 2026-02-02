Мать актера Ткаченко рассказала, что он погиб при возвращении с боевого задания

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Актер театра и кино Николай Ткаченко, известный по ролям в сериалах «Триггер», «ИП Пирогова», «Нереалити» и театральных постановках, погиб, возвращаясь после выполнения боевого задания в зоне специальной военной операции. Об этом ТАСС сообщила его мать Инна Ткаченко.
«Он погиб, возвращаясь с боевого задания. Задание он выполнил и на обратном пути погиб», — сказала собеседница агентства, отметив, что это случилось в декабре.
Она уточнила, что местонахождение тела ей неизвестно. «Я не знаю, где тело находится, эвакуировали его или нет. Я отправила ДНК и розыскную карту», — сказала мать актера.
Как отметила Ткаченко, ее сын находился в зоне СВО с 10 июня 2025 года — в этот день он подписал контракт и с тех пор находился на передовой. По ее словам, он служил в 76-й гвардейской воздушно-десантной Псковской дивизии. Мать погибшего подчеркнула, что считает необходимым рассказывать о нем.
«Я считаю, что о Коле обязательно нужно писать, потому что он был очень хорошим человеком, добрым, веселым, общительным, отзывчивым, верным товарищем. Очень талантливым, ярким. Его все очень любили, кто его знал», — заключила она.