Мать актера Ткаченко рассказала, что он погиб при возвращении с боевого задания

Как отметила Ткаченко, ее сын находился в зоне СВО с 10 июня 2025 года — в этот день он подписал контракт и с тех пор находился на передовой. По ее словам, он служил в 76-й гвардейской воздушно-десантной Псковской дивизии. Мать погибшего подчеркнула, что считает необходимым рассказывать о нем.