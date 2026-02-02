Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Пэрис Хилтон пришла на «Грэмми» в оголяющем грудь платье

Модель Пэрис Хилтон в платье с глубоким декольте вышла в свет с мужем Реумом
пэрис хилтон
пэрис хилтонИсточник: Reuters

Модель и актриса Пэрис Хилтон показала фигуру в оголяющем грудь платье. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

Знаменитость и ее супруг Картер Реум посетили церемонию вручения премии «Грэмми», которая прошла 1 февраля в Лос-Анджелесе. Модель вышла в свет в черном макси-платье с глубоким декольте, украшенном пайетками. Актриса также надела солнцезащитные очки, массивные серьги, черные длинные перчатки, кольцо и браслет. Знаменитости уложили распущенные волосы и сделали макияж с розовыми румянами и блеском для губ. Картер Реум был одет в белую рубашку и черный брючный костюм.

Актриса вышла замуж за бизнесмена Картера Реума в ноябре 2021 года. В январе 2023-го Пэрис Хилтон объявила в личном блоге, что у них родился сын Феникс от суррогатной матери. В ноябре того же года у пары появилась дочь Лондон.

Ранее Пэрис Хилтон дала редкий комментарий о своих детях.