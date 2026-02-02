Пэрис Хилтон пришла на «Грэмми» в оголяющем грудь платье

Знаменитость и ее супруг Картер Реум посетили церемонию вручения премии «Грэмми», которая прошла 1 февраля в Лос-Анджелесе. Модель вышла в свет в черном макси-платье с глубоким декольте, украшенном пайетками. Актриса также надела солнцезащитные очки, массивные серьги, черные длинные перчатки, кольцо и браслет. Знаменитости уложили распущенные волосы и сделали макияж с розовыми румянами и блеском для губ. Картер Реум был одет в белую рубашку и черный брючный костюм.