Родившийся в Одессе Юрий Стоянов назвал себя фанатом Москвы

«Москва мне только дает, дает. Не могу назвать себя достаточно быстрым и трудолюбивым человеком, чтобы везде успевать. По своей природе я ленивый. Хотя лень часто спасает меня от лишнего и ненужного и просто защищает от глупости. Жаль, что друзья уходят, но мы уже говорили на эту тему — человек не вечен», — поделился артист.