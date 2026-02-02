Родившийся в Одессе Юрий Стоянов назвал себя фанатом Москвы

Актер и комик Юрий Стоянов признался в беседе с vm.ru, что является фанатом Москвы.
Артист назвал столицу России своей любимой женщиной, несмотря на то, что родился в Одессе. Артист подчеркнул, что его юные годы в Одессе и работа в Санкт-Петербурге были прекрасными периодами, однако именно Москва сделала его «одним из самых счастливых людей на свете».
Актер добавил, что его не раздражают московские пробки.
«Москва мне только дает, дает. Не могу назвать себя достаточно быстрым и трудолюбивым человеком, чтобы везде успевать. По своей природе я ленивый. Хотя лень часто спасает меня от лишнего и ненужного и просто защищает от глупости. Жаль, что друзья уходят, но мы уже говорили на эту тему — человек не вечен», — поделился артист.
