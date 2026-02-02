Ричмонд
42-летняя Наталья Рудова заявила, что любит проводить время с молодежью

Актриса призналась, что не считает возраст препятствием для того, чтобы хорошо проводить время
Актриса Наталья Рудова рассказала, как проводит время с молодыми людьми, чтобы чувствовать себя моложе. Об этом она сообщила в интервью 5-tv.ru.

По словам 42-летней звезды, она не считает возраст препятствием для того, чтобы хорошо проводить время.

«Я молодая, я классная, молодая. Сейчас съездили в Новосибирск с большой блогерской тусовкой, веселились, как в первый раз. Это было очень весело и круто», — сказала Рудова.

Артистка также заявила, что возрастные требования — «надуманная обществом история».

Ранее Наталья Рудова рассказала, чего не хватает независимым женщинам.