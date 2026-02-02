Ричмонд
88-летнему актеру Юрию Назарову проведут операцию по удалению опухоли

Известного киноактера Юрия Назарова готовят к операции
Юрий Назаров
Юрий НазаровИсточник: Legion-Media.ru

88-летнего актера Юрия Назарова госпитализировали. Как рассказала aif.ru его дочь Татьяна, актеру будут удалять опухоль.

«Операция будет завтра или послезавтра, пока неизвестно. Сейчас проводится обход. Операция плановая, пока сложно что-то сказать. Когда опухоль вырежут, проедут анализы, тогда будет известно, что это», — объяснила собеседница издания.

Юрий Назаров начал сниматься в 1970-х годах. Он принял участие в более чем 350 кинопроектах и продолжает работать. Среди наиболее известных фильмов с его участием — «Маленькая Вера», «Андрей Рублев», «Полярный», «Склифосовский», «Ищейка», «Желтый глаз тигра», «На углу у Патриарших», «Кодекс чести», «Простые истины».