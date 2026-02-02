Ричмонд
Джессика Бил опубликовала фото с Тимберлейком в день его 45-летия

Актриса Джессика Бил показала фото с Тимберлейком в день его 45-летия

Звезда фильма «Иллюзионист» Джессика Бил показала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фото с музыкантом Джастином Тимберлейком. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX. Актриса публично поздравила мужа с днем рождения. Пара снялась на берегу моря во время семейного отпуска.

Джессика Бил и Джастин Тимберлейк / фото: соцсети
«С 45-летием, настоящая самобытная личность! Люблю тебя, малыш», — написала артистка.

Супруги познакомились благодаря общим друзьям, а близко стали общаться после вечеринки в честь «Золотого глобуса» в 2007 году. Через пять лет пара официально зарегистрировала отношения, торжество прошло в Италии. После свадьбы актриса взяла фамилию мужа, но в кино продолжила сниматься под девичьей. У супругов двое общих детей: старшему сыну Сайласу десять лет, а младшему Финеасу пять лет.

Ранее Джессика Бил пришла на премию в платье с открытой спиной.