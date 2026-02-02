Юлия Меньшова почтила память Веры Алентовой на 40-й день после ее смерти

Юлия Меньшова почтила память своей мамы, актрисы Веры Алентовой, на 40-й день после ее смерти.
Актриса и телеведущая опубликовала в личном блоге фрагмент из мемуаров Веры Алентовой «Все не случайно». В нем народная артистка рассуждала о жизни и о понятиях добра и зла:
«Жизнь была ко мне добра. Люди почти всегда поворачивались ко мне самой лучшей своей стороной, совершенно бескорыстной. Это лишь подтверждало мое убеждение, внушенное еще мамой в детстве, что хороших людей на свете больше, чем плохих. И что Добро, как в детской сказке, обязательно победит Зло! И что Зло обязательно будет наказано», — писала Вера Валентиновна.
Меньшова также выбрала фрагмент, который ее мама посвятила своему мужу, режиссеру Владимиру Меньшову: «Я всю жизнь прожила с одним мужем. Мы стали, говорят, даже внешне похожи. Я благодарна ему за долгую жизнь вместе, за совместное познание бытия, за счастье работать вместе, за возможность гордиться им. За радость считаться его музой. Однажды он сказал мне: знаешь, мне скучно и неинтересно снимать фильмы без тебя! Это необъяснимое единение в творчестве дорогого стоит. Такие теплые, бесценные слова для меня».
Вера Валентиновна посвятила строки и своей дочери. Она писала, что рождение ребенка наполняет женщину особой гордостью. Актриса была счастлива, что у нее есть двое внуков, которые вновь позволили ей окунуться в детство и увидеть мир чистыми, ясными глазами.
«Я прожила интересную, насыщенную разными событиями жизнь», — подвела итог Алентова.
Напомним, Вера Валентиновна Алентова умерла 25 декабря 2025 года в возрасте 83 лет.