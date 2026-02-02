Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Юлия Меньшова почтила память Веры Алентовой на 40-й день после ее смерти

Дочь народной артистки посвятила маме трогательный пост в личном блоге
Юлия Меньшова и Вера Алентова
Юлия Меньшова и Вера АлентоваИсточник: Legion-Media.ru

Юлия Меньшова почтила память своей мамы, актрисы Веры Алентовой, на 40-й день после ее смерти.

Актриса и телеведущая опубликовала в личном блоге фрагмент из мемуаров Веры Алентовой «Все не случайно». В нем народная артистка рассуждала о жизни и о понятиях добра и зла:

«Жизнь была ко мне добра. Люди почти всегда поворачивались ко мне самой лучшей своей стороной, совершенно бескорыстной. Это лишь подтверждало мое убеждение, внушенное еще мамой в детстве, что хороших людей на свете больше, чем плохих. И что Добро, как в детской сказке, обязательно победит Зло! И что Зло обязательно будет наказано», — писала Вера Валентиновна.

Вера Алентова и Владимир Меньшов / фото: соцсети
Вера Алентова и Владимир Меньшов / фото: соцсети

Меньшова также выбрала фрагмент, который ее мама посвятила своему мужу, режиссеру Владимиру Меньшову: «Я всю жизнь прожила с одним мужем. Мы стали, говорят, даже внешне похожи. Я благодарна ему за долгую жизнь вместе, за совместное познание бытия, за счастье работать вместе, за возможность гордиться им. За радость считаться его музой. Однажды он сказал мне: знаешь, мне скучно и неинтересно снимать фильмы без тебя! Это необъяснимое единение в творчестве дорогого стоит. Такие теплые, бесценные слова для меня».

Вера Валентиновна посвятила строки и своей дочери. Она писала, что рождение ребенка наполняет женщину особой гордостью. Актриса была счастлива, что у нее есть двое внуков, которые вновь позволили ей окунуться в детство и увидеть мир чистыми, ясными глазами.

«Я прожила интересную, насыщенную разными событиями жизнь», — подвела итог Алентова.

Напомним, Вера Валентиновна Алентова умерла 25 декабря 2025 года в возрасте 83 лет.