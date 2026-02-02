Юлия Меньшова почтила память Веры Алентовой на 40-й день после ее смерти

Меньшова также выбрала фрагмент, который ее мама посвятила своему мужу, режиссеру Владимиру Меньшову: «Я всю жизнь прожила с одним мужем. Мы стали, говорят, даже внешне похожи. Я благодарна ему за долгую жизнь вместе, за совместное познание бытия, за счастье работать вместе, за возможность гордиться им. За радость считаться его музой. Однажды он сказал мне: знаешь, мне скучно и неинтересно снимать фильмы без тебя! Это необъяснимое единение в творчестве дорогого стоит. Такие теплые, бесценные слова для меня».