Для многих наших кумиров автомобили — не просто средство передвижения, а настоящая страсть и даже искусство. Они инвестируют миллионы долларов в коллекции винтажных и эксклюзивных машин, прямо как в живопись, превращая свои гаражи в музеи. Одни собирают классику, другие предпочитают суперкары, а третьи даже проявляют себя на скоростных трассах. Это способ самовыражения, который между прочим может обернуться хорошей инвестицией. Предлагаем познакомиться с самыми искушенными коллекционерами.
Джей Лено
Лидер, как минимум по количеству, — комик и бывший ведущий The Tonight Show Джей Лено. В его гараже Big Dog Garage более 180 автомобилей и 160 мотоциклов. Среди них есть абсолютно уникальные экземпляры — от довоенных Bugatti до современных прототипов. Настоящие жемчужины: McLaren F1, Lamborghini Miura, несколько моделей Ford GT и EcoJet — экологичный автомобиль с вертолетным турбинным двигателем, работающий на биодизеле.
Лено — не просто коллекционер, но еще и механик. У него даже есть собственная мастерская с профессиональным оборудованием. Комик также ведет YouTube-шоу Jay Leno's Garage, где рассказывает о своих авто и тестирует новинки. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
Джерри Сайнфелд
Звезда одноименного культового ситкома Джерри Сайнфелд — один из самых преданных поклонников Porsche. Его коллекция насчитывает около 150 единиц, из которых значительная часть — от немецкого производителя. Сайнфелд владеет практически всеми значимыми моделями бренда. Например, легендарной гоночной машиной из фильма «Ле Ман» со Стивом Маккуином.
Помимо этого его гараж украшают Porsche 959, один из самых технологически продвинутых своего времени, несколько моделей 911 разных поколений и редкие гоночные серии. В 2016-м Сайнфелд продал часть машин на аукционе за 22 миллиона долларов. Он также выпустил телешоу «Комики за рулем в поисках кофе», где ездит на винтажных авто с коллегами по цеху за чашечкой кофе.
Николас Кейдж
Известный эксцентричными ролями и поведением, Николас Кейдж на что только не раскошеливался. Во времена огромных заработков лауреат «Оскара» мог позволить себе более 50 уникальных автомобилей, включая девять Rolls-Royce Phantom. Абсолютно невероятным стало приобретение Lamborghini Miura SVJ, созданный по спецзаказу для шаха Ирана. Актер купил его на аукционе в 1997-м почти за полмиллиона долларов.
Гараж Кейджа также украшали такие шедевры, как Ferrari Enzo и черная Ferrari 250 GT California Spyder. Однако из-за долгов перед налоговой и краха на рынке недвижимости актер был вынужден расстаться почти со всем богатством. Мало того, из-за спешной продажи Ferrari Enzo ниже рынка, по слухам, он даже попал в «черный список» именитого бренда.
Роберт Дауни-мл.
А вот кто вряд ли растеряет свое имущество, так это Роберт Дауни-мл. Один из самых высокооплачиваемых актеров планеты не стесняется тратить большие суммы на машины. Его коллекция оценивается более чем в 10 миллионов долларов. В ней можно найти все: от футуристичного Audi E-Tron GT Concept (тот же он водил «Мстители: Финал») до классического BMW 3.0 CS 1974 года.
Несколько лет назад «Железный человек» организовал амбициозный проект Downey’s Dream Cars. Он отобрал шесть своих любимых винтажных марок — среди которых Chevrolet Corvette 1965 года и пикап Chevrolet K10 1972-го — и полностью их переделал. Классику оснастили современными электромоторами и интерьерами из экологичных материалов, чтобы уменьшить углеродный след. В 2024-м актер передал эти автомобили для благотворительного розыгрыша, а все собранные средства направил в свой фонд, спонсирующий экологические стартапы.
Патрик Демпси
Звезда «Анатомии страсти» не просто коллекционирует машины, он еще и профессиональный автогонщик. Патрик Демпси неоднократно принимал участие в «24 часах Ле-Мана» и даже занимал второе место в классе GTE-Am в 2015 году. Он выступает амбассадором Porsche и собрал впечатляющую коллекцию, в которой особое место занимает его самый первый автомобиль 1963 года. Кроме того, он может похвастать редким Jaguar E-Type V12 и современными гоночными болидами класса GT.
В своем увлечении Демпси пошел дальше: он руководил целой командой Dempsey-Proton Racing, выступающей в чемпионате мира WEC. Актер настолько предан спорту, что выражал готовность полностью оставить кино ради спорта. В 2016-м он завершил карьеру гонщика, но уже в 2024-м вернулся за руль, чему посвящено сразу две документалки. Так что пока ему удается совмещать обе страсти.
Роуэн Эткинсон
Всемирный любимец за роль мистера Бина Роуэн Эткинсон — один из наиболее уважаемых автолюбителей Британии. Более того, в отличие от многих он разбирается в этом на профессиональном уровне: у него даже есть ученая степень в области электротехники. Он отдает равное предпочтение редким спорткарам и винтажным моделям.
Самым известным автомобилем Эткинсона был McLaren F1, который он купил в 1997-м за 640 тысяч фунтов. Актер дважды попадал на нем в серьезные аварии, но каждый раз восстанавливал машину. В 2015-м он продал его за 8 миллионов фунтов. У двукратного лауреата премии BAFTA также были Aston Martin V8 Zagato, Honda NSX и другие легендарные авто. Некоторые экземпляры он использовал для съемок в «Агенте Джонни Инглише». До сих пор он иногда пишет статьи для автомобильных журналов.