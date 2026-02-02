Самым известным автомобилем Эткинсона был McLaren F1, который он купил в 1997-м за 640 тысяч фунтов. Актер дважды попадал на нем в серьезные аварии, но каждый раз восстанавливал машину. В 2015-м он продал его за 8 миллионов фунтов. У двукратного лауреата премии BAFTA также были Aston Martin V8 Zagato, Honda NSX и другие легендарные авто. Некоторые экземпляры он использовал для съемок в «Агенте Джонни Инглише». До сих пор он иногда пишет статьи для автомобильных журналов.