Мама погибшего на СВО актера Николая Ткаченко рассказала о последней роли сына

Мама погибшего в зоне СВО актера Николая Ткаченко рассказала об одной из последних театральных работ, в которой принимал участие сын
Николай Ткаченко
Николай ТкаченкоИсточник: Соцсети

Мама погибшего в зоне СВО актера Николая Ткаченко, известного по ролям в сериалах «СашаТаня», «Универ. 10 лет спустя» и многим другим, рассказала aif.ru, об одной из последних творческих работ сына.

Контракт с Минобороны Николай Ткаченко подписал в июне 2025 года, сообщения о смерти мужчины появились в январе. По данным собеседницы издания, актер погиб на красноармейском правлении, когда возвращался с боевого задания.

«Одна из последних работ Николая — спектакль “Три сестры” для Чеховского фестиваля в Мелихово, — рассказала Инна Ткаченко. — Также сын участвовал в новогоднем проекте Бахрушинского музея, играл Михаила Щепкина».

Собеседница издания добавила, что Николай мечтал снимать фильмы об СВО. «Он был разноплановым актером, поэтому хотел участвовать и в комедийных проектах», — отметила Ткаченко.

Актер и сам рассказывал, что увлекается комедией, «юморит еще с детства», и не скрывал желания демонстрировать навыки комика в кино.

Николай Ткаченко родился 1 сентября 1989 года в подмосковном Пушкине. В 2021 году поступил в Театральный институт им. Бориса Щукина. Служил в Театре Современной Драматургии.

За свою актерскую карьеру снялся в 19 проектах. Известен по ролям в сериалах «СашаТаня», «Тест на беременность», «Универ. 10 лет спустя», «Афродеревня».