Мэтт Дэймон рассказал, как изменилась его дружба с Беном Аффлеком за 45 лет

Мэтт Дэймон и Бен Аффлек являются примером настоящей крепкой дружбы в Голливуде: звезды знакомы с детства, они вместе начинали карьеру и до сих пор продолжают делать общие проекты. На премьере их фильма «Лакомый кусок» в Нью-Йорке Дэймон рассказал о том, как развивалась дружба с Аффлеком за последние четыре десятилетия.
«Ну, обстоятельства нашей жизни сильно изменились, и, очевидно, мы прошли через разные этапы, у нас появились дети, так что это сильно отличается от того, что было вначале. Но я чувствую, что наши личности формировались вместе и очень давно, в подростковом возрасте, и эти основы остаются с тех пор довольно стабильными», — поделился 55-летний актер.
Мэтт и Бен впервые встретились в 1980 году, когда им было 10 и 8 лет соответственно. Позже они вместе учились в средней школе, сблизившись благодаря актерскому мастерству и бейсболу.
Аффлек и Дэймон неоднократно работали вместе и сотрудничали на протяжении последних 45 лет, в том числе в таких фильмах, как «Догма», «Воздух» и «Последняя дуэль». В 2022 году они также объединились для создания продюсерской компании Artists Equity.
