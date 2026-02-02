Хайди Клум раскритиковали за «голое» платье на церемонии «Грэмми»

Немецкая топ-модель и телеведущая Хайди Клум вызвала бурные обсуждения после того, как появилась на церемонии «Грэмми» 2026 в очень откровенном платье от дизайнера Marina Hoermanseder, которое выглядело как «вторая кожа» и почти полностью открывало ее тело.