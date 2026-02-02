Хайди Клум раскритиковали за «голое» платье на церемонии «Грэмми»

Немецкая топ-модель и телеведущая Хайди Клум вызвала бурные обсуждения после того, как появилась на церемонии «Грэмми» 2026 в очень откровенном платье от дизайнера Marina Hoermanseder, которое выглядело как «вторая кожа» и почти полностью открывало ее тело.
Пока фотографы фиксировали эффектный выход на красной дорожке, пользователи соцсетей не сдерживали сарказма. Комментаторы сравнивали образ с «цыпленком» или просто выражали недоумение по поводу экстремального наряда, а некоторые даже усомнились, стоило ли Клум появляться в таком виде на публике.
«На самом деле никто не должен этого видеть», — прокомментировал один пользователь, а другой ответил: «Грустно, Хайди».
Многие отметили, что платье выглядело не только провокационным, но и явно неудобным — по мнению комментаторов, в нем невозможно было сидеть и чувствовать себя уверенно.