Хайди Клум раскритиковали за «голое» платье на церемонии «Грэмми»

На премии «Грэмми» 2026 легендарная топ-модель и телеведущая Хайди Клум появилась в прозрачном платье «нюд-лук»

Немецкая топ-модель и телеведущая Хайди Клум вызвала бурные обсуждения после того, как появилась на церемонии «Грэмми» 2026 в очень откровенном платье от дизайнера Marina Hoermanseder, которое выглядело как «вторая кожа» и почти полностью открывало ее тело.

Хайди Клум
Хайди КлумИсточник: Reuters

Пока фотографы фиксировали эффектный выход на красной дорожке, пользователи соцсетей не сдерживали сарказма. Комментаторы сравнивали образ с «цыпленком» или просто выражали недоумение по поводу экстремального наряда, а некоторые даже усомнились, стоило ли Клум появляться в таком виде на публике.

«На самом деле никто не должен этого видеть», — прокомментировал один пользователь, а другой ответил: «Грустно, Хайди».

Многие отметили, что платье выглядело не только провокационным, но и явно неудобным — по мнению комментаторов, в нем невозможно было сидеть и чувствовать себя уверенно.