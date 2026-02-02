Том Круз переехал из элитного района Лондона после дерзкого ограбления

Голливудская звезда Том Круз принял неожиданное решение срочно сменить место жительства в Лондоне, отказавшись от проживания в роскошном пентхаусе в престижном Найтсбридже. Поводом стал резонансный инцидент с безопасностью, который произошел буквально у него под боком, передает KP.RU со ссылкой на The Telegraph.