Том Круз переехал из элитного района Лондона после дерзкого ограбления

Голливудская звезда Том Круз принял неожиданное решение срочно сменить место жительства в Лондоне, отказавшись от проживания в роскошном пентхаусе в престижном Найтсбридже. Поводом стал резонансный инцидент с безопасностью, который произошел буквально у него под боком, передает KP.RU со ссылкой на The Telegraph.
Как сообщает британская пресса, актера серьезно обеспокоил дерзкий дневной налет на бутик Rolex, расположенный в том же здании. Ограбление с участием вооруженных преступников произошло 20 января и вызвало вопросы к эффективности охраны элитного комплекса.
После случившегося Круз, ранее часто гулявший по району пешком, оперативно организовал переезд. По данным журналистов, его решение стало неожиданностью даже для персонала здания, настолько быстро были собраны вещи и улажены формальности.
Специалисты в сфере безопасности отмечают, что подобные инциденты болезненно бьют по имиджу фешенебельных районов. Череда громких ограблений люксовых магазинов в центре Лондона все чаще заставляет знаменитостей и состоятельных жителей пересматривать свои представления о личной защите и уровне безопасности даже в самых дорогих кварталах города.
