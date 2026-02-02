Критики разнесли эти сериалы, рейтинги стремительно падали, а обсуждения в соцсетях были беспощадными. И все же у этих проектов появилась преданная аудитория, которая смотрела серии до конца, защищала любимых героев и признавала: да, это провал — но в нем есть что-то притягательное. Разбираемся, какие зарубежные сериалы стали тем самым guilty pleasure (постыдным удовольствием), вопреки всему.