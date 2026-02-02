Ричмонд
Так плохо, что хорошо: 5 провальных сериалов 2025 года, которые полюбили зрители

Мнение кинокритиков нередко разнятся с предпочтениями обычных зрителей: порой в топы сериальных новинок залетают совсем неожиданные экземпляры с разгромными рецензиями и наоборот, предполагаемые хиты оказываются на самый последних строчках пользовательского рейтинга
Мария Серяпова
Автор Кино Mail
Кадр из сериала «Война поколений»
Кадр из сериала «Война поколений»

Критики разнесли эти сериалы, рейтинги стремительно падали, а обсуждения в соцсетях были беспощадными. И все же у этих проектов появилась преданная аудитория, которая смотрела серии до конца, защищала любимых героев и признавала: да, это провал — но в нем есть что-то притягательное. Разбираемся, какие зарубежные сериалы стали тем самым guilty pleasure (постыдным удовольствием), вопреки всему.

«Все честно»

Кадр из сериала «Все честно»
Кадр из сериала «Все честно»

Феминистическая драма с юридическим уклоном и Ким Кардашьян в главной роли оказалась первой с конца во всех возможных рейтингах. Сериал нарекли «нелепым» и «глупым». Не спас шоу от провала даже опытный актерский каст: Гленн Клоуз, Наоми Уоттс, Ниси Нэш и другая «голливудская россыпь». 

Обозреватели разгромили буквально каждую из девяти серий проекта из-за хромающего сюжета и слабой актерской игры. По версии сайта-агрегатора Metacritic, «Все честно» оказался самым худшим сериалом 2025 года, получив 17 баллов из 100 возможных. На IMDb шоу также недооценили в 2,9 балла из 10, тогда как «свежесть» первого и единственного пока сезона составила около 6% на Rotten Tomatoes.

Создателей подобная ситуация не огорчила, а даже позабавила — вера в беспристрастного зрителя и черный пиар оказалась сильнее. Ажиотаж вокруг истории про обеспеченную троицу женщин-адвокатов по бракоразводным делам Лос-Анджелеса, создавших собственную фирму после увольнения, сильно вознес число просмотров на стриминге Hulu — 66% отзывов оказались восторженными.

«Монстры, 3-й сезон. История Эда Гейна»

Кадр из сериала «Монстры, 3-й сезон. История Эда Гейна»
Кадр из сериала «Монстры, 3-й сезон. История Эда Гейна»

Биографический триллер про серийного убийцу Эда Гейна, дополнивший криминальную антологию Райана Мерфи, разочаровал профессиональных рецензентов. Всего 28 баллов из 100 отдали пользователи сайта Metacritic, на IMDb «Монстры, 3-й сезон. История Эда Гейна» получил оценку в 5,5 балла, а рейтинг «свежести» на Rotten Tomatoes составил 17%.

Киноведам сериал 2025 года показался слишком «извращенным» и «бессмысленным». Новый режиссерский труд Макса Уинклера, Пэриса Барклая и Дженнифер Линч осудили за «обесценивание» хоррор-жанра и за идеализирование образа маньяка.

Публике, напротив, положительно приняли третий сезон с Чарли Ханнэмом в роли серийного убийцы и расхитителя могил из Висконсина. Зрителей Netflix впечатлили реализм и мрачность. По мнению ценителей тру-крайма, авторам удалось продемонстрировать по-настоящему темную сторону человеческой психики — 72% положительных реакций.

«Охотники на убийц»

Кадр из сериала «Охотники на убийц»
Кадр из сериала «Охотники на убийц»

Детективная драма с Мелиссой Роксбург и Ником Уэкслером за счет симпатии публики продержалась целых два сезона, вышедших в январе и марте 2025 года. Лента посвящена работе психолога-криминалиста из ФБР, раскрывающей заговоры беглых и от того крайне опасных бывших заключенных спецтюрьмы в Вайоминге.

Поскольку большинство эпизодов основаны на реальных делах, зрительская слава долго себя ждать не заставила. «Охотники на убийц» оказались интересны аудитории, 80% из которой подтянулась благодаря интригующей завязке.

Опытным аналитикам скорость раскрытия преступлений показалась недостаточно динамичной, диалоги — клишированными и плоскими, а сюжет — предсказуемым и далеким от оригинальности. При этом, IMDb выдает оценку триллеру в 6,6 по шкале из 10 баллов, пользователи Metacritic повысили свою лояльность до 34%, а «свежесть» по Rotten Tomatoes — возросла до 25%.

«Война поколений» 

Кадр из сериала «Война поколений»
Кадр из сериала «Война поколений»

Комедия о противостоянии матерых руководителей рекламного агентства и молодых подчиненных оказалась близка большей части современных зрителей. Интернет-пользователи быстро озаглавили сериал «Лучшей комедией весны» и разобрали на мемы. Решающей на чаше весов оказалась актерская игра Лорен Грэм, Нико Сантоса и Мэдисон Шамун, привлекшая более 50% аудитории.

Кинокритики оказались радоваться избитой карикатуре и глубоко неинтелектуальным шуточкам героев. Позиция авторов сериала «Война поколений» показалась обозревателям весьма однобокой, пусть и весьма свежей на уровне идеи.

Судя по оценкам на сайте-агрегаторе IMDb, лишь половина критиков осталась довольна режиссерскими стараниями Тристрам Шапиро — оценка 5 из 10, также ситком получил 44% и 43% положительных рецензий на Metacritic и Rotten Tomatoes соответственно.

«С любовью, Меган»

Кадр из телешоу «С любовью, Меган»
Кадр из телешоу «С любовью, Меган»

Телешоу Меган Маркл, где актриса и герцогиня Сассекская делится историями своей увлекательной жизни с приглашенными звездами и тестирует кулинарные рецепты с именитыми шеф-поварами, радостно и тепло откликается в сердцах народа. Два сезона залетели буквально «на ура» и точно не огорчают мониторинговые отделы стриминга Netflix — 5,3 млн просмотров за первое полугодие 2025 года.

Киноведы же, наоборот, ругают проект супруги принца Гарри за театральность и форсированность событий. По мнению критиков, сериал «С любовью, Меган» создан тщеславной знаменитостью лишь для увеличения лояльности к собственной персоне. Однако рассказы на уровне «бытовых сплетен» и рассуждения о «съедобных цветах» могут навевать лишь скуку на зрителей. Высмеяли специалисты и высокомерность титулованной особы, постоянно напоминающей гостям о собственной важности, противоречащую с навеянным продюсерами образом домохозяйки-простушки.

Посетители сайта Metacritic оценили кулинарные способности Меган в 39% из 100 возможных, на Rotten Tomatoes — рейтинг составил 18%, а по версии IMDb герцогиня расстаралась лишь на 3,2 балла из 10.