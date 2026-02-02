Критики разнесли эти сериалы, рейтинги стремительно падали, а обсуждения в соцсетях были беспощадными. И все же у этих проектов появилась преданная аудитория, которая смотрела серии до конца, защищала любимых героев и признавала: да, это провал — но в нем есть что-то притягательное. Разбираемся, какие зарубежные сериалы стали тем самым guilty pleasure (постыдным удовольствием), вопреки всему.
«Все честно»
Феминистическая драма с юридическим уклоном и Ким Кардашьян в главной роли оказалась первой с конца во всех возможных рейтингах. Сериал нарекли «нелепым» и «глупым». Не спас шоу от провала даже опытный актерский каст: Гленн Клоуз, Наоми Уоттс, Ниси Нэш и другая «голливудская россыпь».
Обозреватели разгромили буквально каждую из девяти серий проекта из-за хромающего сюжета и слабой актерской игры. По версии сайта-агрегатора Metacritic, «Все честно» оказался самым худшим сериалом 2025 года, получив 17 баллов из 100 возможных. На IMDb шоу также недооценили в 2,9 балла из 10, тогда как «свежесть» первого и единственного пока сезона составила около 6% на Rotten Tomatoes.
Создателей подобная ситуация не огорчила, а даже позабавила — вера в беспристрастного зрителя и черный пиар оказалась сильнее. Ажиотаж вокруг истории про обеспеченную троицу женщин-адвокатов по бракоразводным делам Лос-Анджелеса, создавших собственную фирму после увольнения, сильно вознес число просмотров на стриминге Hulu — 66% отзывов оказались восторженными.
«Монстры, 3-й сезон. История Эда Гейна»
Биографический триллер про серийного убийцу Эда Гейна, дополнивший криминальную антологию Райана Мерфи, разочаровал профессиональных рецензентов. Всего 28 баллов из 100 отдали пользователи сайта Metacritic, на IMDb «Монстры, 3-й сезон. История Эда Гейна» получил оценку в 5,5 балла, а рейтинг «свежести» на Rotten Tomatoes составил 17%.
Киноведам сериал 2025 года показался слишком «извращенным» и «бессмысленным». Новый режиссерский труд Макса Уинклера, Пэриса Барклая и Дженнифер Линч осудили за «обесценивание» хоррор-жанра и за идеализирование образа маньяка.
Публике, напротив, положительно приняли третий сезон с Чарли Ханнэмом в роли серийного убийцы и расхитителя могил из Висконсина. Зрителей Netflix впечатлили реализм и мрачность. По мнению ценителей тру-крайма, авторам удалось продемонстрировать по-настоящему темную сторону человеческой психики — 72% положительных реакций.
«Охотники на убийц»
Детективная драма с Мелиссой Роксбург и Ником Уэкслером за счет симпатии публики продержалась целых два сезона, вышедших в январе и марте 2025 года. Лента посвящена работе психолога-криминалиста из ФБР, раскрывающей заговоры беглых и от того крайне опасных бывших заключенных спецтюрьмы в Вайоминге.
Поскольку большинство эпизодов основаны на реальных делах, зрительская слава долго себя ждать не заставила. «Охотники на убийц» оказались интересны аудитории, 80% из которой подтянулась благодаря интригующей завязке.
Опытным аналитикам скорость раскрытия преступлений показалась недостаточно динамичной, диалоги — клишированными и плоскими, а сюжет — предсказуемым и далеким от оригинальности. При этом, IMDb выдает оценку триллеру в 6,6 по шкале из 10 баллов, пользователи Metacritic повысили свою лояльность до 34%, а «свежесть» по Rotten Tomatoes — возросла до 25%.
«Война поколений»
Комедия о противостоянии матерых руководителей рекламного агентства и молодых подчиненных оказалась близка большей части современных зрителей. Интернет-пользователи быстро озаглавили сериал «Лучшей комедией весны» и разобрали на мемы. Решающей на чаше весов оказалась актерская игра Лорен Грэм, Нико Сантоса и Мэдисон Шамун, привлекшая более 50% аудитории.
Кинокритики оказались радоваться избитой карикатуре и глубоко неинтелектуальным шуточкам героев. Позиция авторов сериала «Война поколений» показалась обозревателям весьма однобокой, пусть и весьма свежей на уровне идеи.
Судя по оценкам на сайте-агрегаторе IMDb, лишь половина критиков осталась довольна режиссерскими стараниями Тристрам Шапиро — оценка 5 из 10, также ситком получил 44% и 43% положительных рецензий на Metacritic и Rotten Tomatoes соответственно.
«С любовью, Меган»
Телешоу Меган Маркл, где актриса и герцогиня Сассекская делится историями своей увлекательной жизни с приглашенными звездами и тестирует кулинарные рецепты с именитыми шеф-поварами, радостно и тепло откликается в сердцах народа. Два сезона залетели буквально «на ура» и точно не огорчают мониторинговые отделы стриминга Netflix — 5,3 млн просмотров за первое полугодие 2025 года.
Киноведы же, наоборот, ругают проект супруги принца Гарри за театральность и форсированность событий. По мнению критиков, сериал «С любовью, Меган» создан тщеславной знаменитостью лишь для увеличения лояльности к собственной персоне. Однако рассказы на уровне «бытовых сплетен» и рассуждения о «съедобных цветах» могут навевать лишь скуку на зрителей. Высмеяли специалисты и высокомерность титулованной особы, постоянно напоминающей гостям о собственной важности, противоречащую с навеянным продюсерами образом домохозяйки-простушки.
Посетители сайта Metacritic оценили кулинарные способности Меган в 39% из 100 возможных, на Rotten Tomatoes — рейтинг составил 18%, а по версии IMDb герцогиня расстаралась лишь на 3,2 балла из 10.