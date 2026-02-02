Ричмонд
В РФ вышла книга Паоло Соррентино «Бремя Господне. Евангелие от Ленни Белардо»

С итальянского произведение перевела Анна Ямпольская
Паоло Соррентино
Паоло СоррентиноИсточник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Новая книга итальянского режиссера, сценариста и писателя, обладателя «Оскара» Паоло Соррентино «Бремя Господне. Евангелие от Ленни Белардо» вышла в издательстве Corpus. С итальянского новинку перевела Анна Ямпольская, сообщили ТАСС в издательстве «АСТ».

«Паоло Соррентино расширяет границы вселенной культового сериала с Джудом Лоу. В центре сюжета — молодой, харизматичный и непредсказуемый папа Пий XIII, который лавирует между крайним консерватизмом и революционными реформами Ватикана и церкви в целом», — говорится в сообщении.

Как отмечает издательство, автор предлагает читателям рассказ о мучительном поиске Бога и истинной вере. В центре повествования находится новоизбранный папа римский Пий XIII, в миру известный как американец Ленни Белардо. С первых мгновений своего понтификата он нарушает ожидания конклава. Заняв папский трон, он высказывает намерение реализовать радикальную идею: вернуть католическую церковь к ее строгим истокам. Где любовь к Богу измерялась внутренним ощущением, а не числом прихожан на воскресных службах. Он проповедует, что вера основывается на страданиях и жертвах, а не на маркетинговых стратегиях.

«Церковь больше не желает утешать и успокаивать — она требует. Люди должны самостоятельно искать дорогу к Богу, даже если идти придется в темноте. Новый папа проводит “неудобные” для клира реформы, закрывается от прихожан и усложняет чин литургии, восстанавливая дистанцию между священным и мирским. Вместе с тем, только Ленни Белардо хватает смелости взяться за решение давно назревших проблем, чтобы привести церковь к подлинному обновлению», — заключили в издательстве.

Об авторе

Паоло Соррентино
Паоло СоррентиноИсточник: Алексей Молчановский

Паоло Соррентино многократно участвовал в Каннском и Венецианском кинофестивалях. Он стал обладателем премий «Оскар» и «Золотой глобус» за фильм «Великая красота» (2014), а также получил множество наград от Европейской киноакадемии и национальной премии «Давид ди Донателло».

В числе его знаковых работ такие фильмы, как «Лишний человек», «Где бы ты ни был», «Молодость», «Рука Бога», «Партенопа», а также дилогию «Молодой папа» и «Новый папа». Среди литературных работ Соррентино романы «Правы все», «Тони Пагода и его друзья» и «Не самое главное».