В РФ вышла книга Паоло Соррентино «Бремя Господне. Евангелие от Ленни Белардо»

Как отмечает издательство, автор предлагает читателям рассказ о мучительном поиске Бога и истинной вере. В центре повествования находится новоизбранный папа римский Пий XIII, в миру известный как американец Ленни Белардо. С первых мгновений своего понтификата он нарушает ожидания конклава. Заняв папский трон, он высказывает намерение реализовать радикальную идею: вернуть католическую церковь к ее строгим истокам. Где любовь к Богу измерялась внутренним ощущением, а не числом прихожан на воскресных службах. Он проповедует, что вера основывается на страданиях и жертвах, а не на маркетинговых стратегиях.