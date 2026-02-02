Эмигрировавший в Израиль звезда «Следа» поделился редкими кадрами с женой и детьми

Актер Евгений Кулаков, известный по роли программиста Ивана Тихонова в сериале «След», поделился в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) редкими кадрами с женой и детьми. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX. Артист показал, как особенный сын и дочь трудились над поделками к еврейскому празднику Ту би-Шват, называемому также Новым годом деревьев. 21-летнему Илье помогали его мать и тьютор.
Артист женат на своей коллеге Ольге Бужор. Звезда «Следа» публично заявлял, что эмигрировал в Израиль в сентябре 2022 года. Артист сначала улетел из России с сыном, страдающим ДЦП. Звезда «Следа» рассказывал, что служба национального страхования Израиля рассматривала их случай в индивидуальном порядке и выдала 18-летнему на тот момент Илье вид на жительство. Позже к Кулакову присоединились его жена с дочерью Никой.
Ранее Евгений Кулаков показал семейное фото с женой и детьми.