Юрий Стоянов высказался о вампирах: «Ходят среди нас»

Актер Стоянов заявил, что верит в существование энергетических вампиров
Юрий Стоянов, фото: пресс-служба
Юрий Стоянов, фото: пресс-служба

Актер и комик Юрий Стоянов в беседе с vm.ru признался, что верит в энергетических вампиров.

«Я верю в вампиров, которые ходят среди нас и пьют кровь — в переносном смысле слова. Ведь есть такие, которые питаются энергией других людей», — поделился артист.

Актер признался, что старается обходить таких людей стороной.

Артист сыграл первородного вампира Святослава Вернидубовича в сериале «Вампиры средней полосы». Стоянов рассказал, что согласился на участие в проекте, так как в нем много реальности и жизненной правды. Артист отметил, что в каждом сезоне шутки отличаются, так как их снимали разные режиссеры.

«Когда режиссер правильно организовывает процесс, то у каждого будет свобода творчества, включая рождение новых шуток. Один сезон снимал режиссер, который был еще и сценаристом, и вот тогда мы сочиняли по полной программе, и все мои шутки ложились в общую копилку», — рассказал актер.

Ранее Юрий Стоянов заявил о востребованности актеров в киноиндустрии Москвы.