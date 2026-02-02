Людвиг Йоранссон получил Grammy за лучший саундтрек

НЬЮ-ЙОРК, 2 февраля. /ТАСС/. Шведский композитор Людвиг Йоранссон удостоился премии Grammy в категории «лучший саундтрек» за создание музыкального сопровождения к фильму «Грешники» (Sinners, 2025). Об этом было объявлено в ходе предварительной церемонии награждения, проходящей в Лос-Анджелесе.
В этой категории на награду также претендовали саундтреки из фильма «Как приручить дракона» (How to Train Your Dragon, 2025), мюзикла «Злая» (Wicked), сериала «Разделение» (Severance, 2022 — н. в.), и мультфильма «Дикий робот» (The Wild Robot, 2024).
Идея учреждения премии была предложена Ассоциацией звукозаписывающих компаний США в середине 1950-х годов, когда начался отбор кандидатов от индустрии звукозаписи, которые могли бы претендовать на звезду на «Аллее славы» в Голливуде. В 1957 году для присуждения будущей награды была создана Национальная академия искусства и науки звукозаписи, или Академия звукозаписи. В 1958 году эта организация учредила премию, получившую название Grammy (от слова «граммофон»). Приз представляет собой маленький позолоченный граммофон.