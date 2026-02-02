Бывшая жена Мерзликина поделилась редкими кадрами с их четырьмя детьми

Бывшая жена звезды «Бумера» Андрея Мерзликина показала их четверых детей. Пиар-менеджер Анна Мерзликина сняла момент, как старшие сын и дочери отмеряли, насколько за год вырос их младший брат, которому недавно исполнилось 10 лет. Она поделилась редкими семейными кадрами в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
Артист приезжал в дом к бывшей жене, чтобы лично поздравить Макара с днем рождения. Экс-супруги сохранили нормальные отношения после развода ради детей. Их первенцу Федору 19 лет, Серафиме 17 лет, а Евдокии 15 лет.
Ранее Андрей Мерзликин откровенно высказался о разводе.