Звезда «СашиТани» снялась в бикини

Актриса Анастасия Уколова снялась в бикини. Звезда «СашиТани» позировала в откровенном купальнике на пляже, дополнив образ вязаной юбкой, и поделилась кадрами в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX. Артистка проводила отпуск в Таиланде.