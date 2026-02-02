Звезда «СашиТани» снялась в бикини

Актриса Анастасия Уколова снялась в бикини. Звезда «СашиТани» позировала в откровенном купальнике на пляже, дополнив образ вязаной юбкой, и поделилась кадрами в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX. Артистка проводила отпуск в Таиланде.
Знаменитость растит трехлетнего сына. Актриса признавалась, что пережила послеродовую депрессию. За несколько месяцев знаменитость похудела до 49 килограммов. По словам звезды, ее радовало быстрое восстановление, но пугала неконтролируемая потеря веса. Позже артистке удалось найти баланс, и сейчас она довольна своей фигурой.
Ранее Анастасия Уколова подтвердила развод с мужем.