Звезда «СашиТани» снялась в бикини

Актриса Анастасия Уколова показала фигуру в бикини

Актриса Анастасия Уколова снялась в бикини. Звезда «СашиТани» позировала в откровенном купальнике на пляже, дополнив образ вязаной юбкой, и поделилась кадрами в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX. Артистка проводила отпуск в Таиланде.

Анастасия Уколова / фото: соцсети
Анастасия Уколова / фото: соцсети

Знаменитость растит трехлетнего сына. Актриса признавалась, что пережила послеродовую депрессию. За несколько месяцев знаменитость похудела до 49 килограммов. По словам звезды, ее радовало быстрое восстановление, но пугала неконтролируемая потеря веса. Позже артистке удалось найти баланс, и сейчас она довольна своей фигурой.

Ранее Анастасия Уколова подтвердила развод с мужем.