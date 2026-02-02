Ричмонд
«Копия деда»: Мария Миронова впервые за долгое время показала шестилетнего сына

Актриса поделилась новым снимком с Федором в личном блоге
Мариня Миронова с сыном Федором, фото: соцсети
Мариня Миронова с сыном Федором, фото: соцсети

Мария Миронова, дочь легендарного советского актера Андрея Миронова, впервые за долгое время показала публике своего младшего сына Федора. В личном блоге актриса опубликовала трогательный семейный снимок с сыном за столом, на котором стояла тарелка борща со сметаной.

«Давно тут не были! Просто обед», — лаконично подписала фото Мария.

Поклонники актрисы отметили в комментариях, что подросший Федор стал «копией деда», заметно подрос и выглядит настоящим будущим первоклассником.

У Марии Мироновой двое сыновей от разных браков. Старший, Андрей Миронов-Удалов (33 года), родился в первом союзе актрисы с бизнесменом Игорем Удаловым — их брак длился семь лет. Андрей продолжает семейную традицию: он окончил Щукинское училище, служит в театре «Ленком» Марка Захарова и активно снимается в кино.

Младший Федор появился на свет в отношениях Марии с коллегой по цеху Андреем Сорокой, который младше актрисы на 19 лет.