Мария Миронова, дочь легендарного советского актера Андрея Миронова, впервые за долгое время показала публике своего младшего сына Федора. В личном блоге актриса опубликовала трогательный семейный снимок с сыном за столом, на котором стояла тарелка борща со сметаной.
«Давно тут не были! Просто обед», — лаконично подписала фото Мария.
Поклонники актрисы отметили в комментариях, что подросший Федор стал «копией деда», заметно подрос и выглядит настоящим будущим первоклассником.
У Марии Мироновой двое сыновей от разных браков. Старший, Андрей Миронов-Удалов (33 года), родился в первом союзе актрисы с бизнесменом Игорем Удаловым — их брак длился семь лет. Андрей продолжает семейную традицию: он окончил Щукинское училище, служит в театре «Ленком» Марка Захарова и активно снимается в кино.
Младший Федор появился на свет в отношениях Марии с коллегой по цеху Андреем Сорокой, который младше актрисы на 19 лет.