37-летняя Ирина Горбачева спровоцировала слухи о новом романе

Актриса поделились снимками с мужчиной, вместе с которым отдыхает на Бали

Ирина Горбачева сейчас отдыхает на Бали и активно делится отпускными кадрами. Недавно актриса показала себя в объятиях бизнесмена Александра Буданкова, назвав его своим «крашем» (так называют человека, который вызывает влюбленность или сильную симпатию. — Прим. ред.).

Ирина Горбачева и Александр Буданков, фото: соцсети
Ирина Горбачева и Александр Буданков, фото: соцсети

37‑летняя звезда фильма «Алиса в Стране Чудес» выложила и отдельные фотографии мужчины, сопроводив их ироничными подписями. В сторис Буданков тоже снял Горбачеву на отдыхе: на одном из видео актриса рассматривает их совместные кадры, а в подписи шутит, что мужчина «взял ее в заложники». Другой снимок она эмоционально прокомментировала фразой: «Ну, Саня! Ну что за Ипполит!».

Ирина Горбачева показала Александра Буданкова, фото: соцсети
Ирина Горбачева показала Александра Буданкова, фото: соцсети

Буданков также показал, как актриса танцует во время прогулки: Горбачева пластично двигается под расслабляющую музыку на фоне заката, а бизнесмен восхищается ее танцем.

Ирина Горбачева на Бали, фото: соцсети
Ирина Горбачева на Бали, фото: соцсети
Ирина Горбачева на Бали с Александром Буданковым, фото: соцсети
Ирина Горбачева на Бали с Александром Буданковым, фото: соцсети

Напомним, у Ирины Горбачевой было два официальных брака. В 2015 году она вышла замуж за актера Григория Калинина, но спустя три года пара рассталась. В 2021‑м актриса сочеталась браком с украинским музыкантом Антоном Савлеповым, солистом группы Quest Pistols, однако этот союз также вскоре распался.

Ранее Ирина Горбачева рассказала, почему набрала вес. Актриса призналась, что набрала вес из-за проблем в личной жизни и со здоровьем.