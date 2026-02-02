Режиссер Сокуров отреагировал на исключение из совета по развитию кинематографии

Режиссер Александр Сокуров прокомментировал свое исключение из совета по развитию кинематографии. Его цитирует Daily Storm.
По словам знаменитости, произошедшее — это ротация состава совета, которая должна проходить часто.
«Но я ни разу не принимал участия в этих совещаниях и не знал даже о существовании этого совета», — говорит он.
Режиссер также высказал предположение, что жизнь российского кино не интересует правительство, поэтому обсуждать ему там «было нечего».
«Правильно, что вывели меня», — заключил он.
Также из правительственного совета исключили режиссера Валерия Тодоровского, экс-советника президента по культуре Владимира Толстого, главу «Союзмультфильма» Юлиану Слащеву, продюсеров Эдуарда Илояна и Валерия Федоровича, киноведа Наталью Мокрицкую, исполнительного директора фонда «Кинопрайм» Антона Малышева.
В свою очередь, в состав совета пошли глава Союза театральных деятелей Владимир Машков, первый замгендиректора ВГТРК Антон Златопольский, режиссер Сергей Урсуляк, гендиректор «Окко» Гавриил Гордеев и гендиректор «МТС Медиа» Софья Митрофанова.
Совет рассматривает и готовит предложения по улучшению господдержки российского кинематографа — занимается вопросами эффективности производства, проката и показа фильмов, дистрибуции за границей, управлением госсобственностью в этой сфере.
Ранее Владимир Путин пообещал Сокурову поддержку «Ленфильма».