Режиссер Сокуров отреагировал на исключение из совета по развитию кинематографии

Режиссер заявил, что ротация состава совета должна проходить часто
Александр Сокуров на кинофестивале в Венеции
Александр Сокуров на кинофестивале в ВенецииИсточник: Legion-Media.ru

Режиссер Александр Сокуров прокомментировал свое исключение из совета по развитию кинематографии. Его цитирует Daily Storm.

По словам знаменитости, произошедшее — это ротация состава совета, которая должна проходить часто.

«Но я ни разу не принимал участия в этих совещаниях и не знал даже о существовании этого совета», — говорит он.

Режиссер также высказал предположение, что жизнь российского кино не интересует правительство, поэтому обсуждать ему там «было нечего».

«Правильно, что вывели меня», — заключил он.

Также из правительственного совета исключили режиссера Валерия Тодоровского, экс-советника президента по культуре Владимира Толстого, главу «Союзмультфильма» Юлиану Слащеву, продюсеров Эдуарда Илояна и Валерия Федоровича, киноведа Наталью Мокрицкую, исполнительного директора фонда «Кинопрайм» Антона Малышева.

В свою очередь, в состав совета пошли глава Союза театральных деятелей Владимир Машков, первый замгендиректора ВГТРК Антон Златопольский, режиссер Сергей Урсуляк, гендиректор «Окко» Гавриил Гордеев и гендиректор «МТС Медиа» Софья Митрофанова.

Совет рассматривает и готовит предложения по улучшению господдержки российского кинематографа — занимается вопросами эффективности производства, проката и показа фильмов, дистрибуции за границей, управлением госсобственностью в этой сфере.

Ранее Владимир Путин пообещал Сокурову поддержку «Ленфильма».