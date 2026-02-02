Ричмонд
Джулия Робертс трогательно поздравила мужа с днем рождения: «Мой любимый мужчина»

Актриса показала редкое совместное фото с супругом

Джулия Робертс в личном блоге показала редкое фото со своим мужем Дэниелом Модером. На снимке супруги запечатлены в гостиной: они нежно обнимают друг друга. Звезда «Красотки» позировала в длинном коричневом платье с белыми узорами. Она собрала волосы в пучок и отказалась от макияжа.

Джулия Робертс с мужем, фото: соцсети
Джулия Робертс с мужем, фото: соцсети

Робертс обратилась к супругу и поздравила его с днем рождения — 31 января оператору исполнилось 57 лет.

«Мой любимый день. Мой любимый мужчина», — написала 58-летняя актриса.

Напомним, Джулия Роберст и Дэниел Модер познакомились в 2001 году на съемках фильма «Мексиканец». Спустя год они стали мужем и женой. Супруги воспитали троих детей — близнецов Хейзел и Финнеуса (им 21 год) и сына Генри (ему 18 лет).

«Все начинается с Дэнни Модера. Он наш человек, в самом прекрасном смысле этого слова, капитан нашего корабля. Для меня понимание того, насколько глубокой может быть жизнь, началось именно с мужа», — говорила звезда в одном из интервью.

Джулия Робертс и Дэниел Модер
Джулия Робертс и Дэниел МодерИсточник: Legion-Media

Актриса признавалась, что секрет их крепкого брака — в поцелуях. Она советовала парам никогда не переставать целоваться. Робертс также говорила, что хранит первое письмо от Модера. Она призналась, что однажды покажет его своей дочери и скажет, что нужно искать такого мужчину, как отец.

В середине января 2026 года Джулия Робертс удостоилась продолжительных оваций от коллег. 