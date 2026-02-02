Павел Деревянко стал крестным отцом сына звезды «Вампиров средней полосы»

У Ткаченко четверо детей. Первенцу актера Тихону 13 лет. Он родился в его втором браке с моделью Евгенией Храповицкой. Третьей женой артиста стала его коллега Екатерина Стеблина. В ноябре 2016 года у пары родился мальчик, которого они назвали Степаном. В январе 2024 года в семье произошло пополнение — у супругов появился сын Теон. А в конце мая 2025 года стало известно о третьей беременности Стеблиной, и в августе она родила Леона.