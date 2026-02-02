Ричмонд
Павел Деревянко стал крестным отцом сына звезды «Вампиров средней полосы»

Актер Павел Деревянко рассказал, что стал крестным отцом сына Артема Ткаченко

Актер Павел Деревянко стал крестным отцом сына звезды «Вампиров средней полосы» Артема Ткаченко. Артист сообщил об этом подписчикам в соцсетях. Он поделился в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) кадрами с таинства. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Павел Деревянко стал крестным отцом сына звезды «Вампиров средней полосы»Источник: Газета.Ru

«Крещение Леона», — написал Деревянко.

Крестной матерью мальчика стала актриса Анна Слю.

У Ткаченко четверо детей. Первенцу актера Тихону 13 лет. Он родился в его втором браке с моделью Евгенией Храповицкой. Третьей женой артиста стала его коллега Екатерина Стеблина. В ноябре 2016 года у пары родился мальчик, которого они назвали Степаном. В январе 2024 года в семье произошло пополнение — у супругов появился сын Теон. А в конце мая 2025 года стало известно о третьей беременности Стеблиной, и в августе она родила Леона.

Ранее Артем Ткаченко показал своих четверых сыновей.