Актер Павел Деревянко стал крестным отцом сына звезды «Вампиров средней полосы» Артема Ткаченко. Артист сообщил об этом подписчикам в соцсетях. Он поделился в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) кадрами с таинства. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
«Крещение Леона», — написал Деревянко.
Крестной матерью мальчика стала актриса Анна Слю.
У Ткаченко четверо детей. Первенцу актера Тихону 13 лет. Он родился в его втором браке с моделью Евгенией Храповицкой. Третьей женой артиста стала его коллега Екатерина Стеблина. В ноябре 2016 года у пары родился мальчик, которого они назвали Степаном. В январе 2024 года в семье произошло пополнение — у супругов появился сын Теон. А в конце мая 2025 года стало известно о третьей беременности Стеблиной, и в августе она родила Леона.
Ранее Артем Ткаченко показал своих четверых сыновей.