Чтобы не запутаться в переплетении сюжетных линий и увидеть историю галактики в ее естественном развитии, оптимален просмотр по внутренней хронологии. За точку отсчета здесь принята Битва при Явине (события «Новой надежды»), обозначаемая как «0 год». Все, что происходит до нее — ДБЯ (До Битвы при Явине), после — ПБЯ (После Битвы при Явине). Этот порядок раскрывает историю от упадка Республики до становления Новой Республики и далее.