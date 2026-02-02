Легендарная сага, начавшаяся в 1977 году с фильма «Звездные войны: Эпизод 4 — Новая надежда», разрослась в огромную медиафраншизу. Изначальный порядок просмотра «Звездных войн» был прост: оригинальная трилогия, затем приквелы. Но после покупки франшизы Disney вселенная стремительно расширилась множеством сериалов и спин-оффов, заполнивших хронологические пробелы. Сегодня каноническая хронология «Звездных войн» охватывает более 20 проектов, и для идеального понимания сюжетных арок их лучше смотреть в порядке развития событий в далекой-далекой галактике.
1. Каждая часть «Звездных войн» в хронологическом порядке событий
Чтобы не запутаться в переплетении сюжетных линий и увидеть историю галактики в ее естественном развитии, оптимален просмотр по внутренней хронологии. За точку отсчета здесь принята Битва при Явине (события «Новой надежды»), обозначаемая как «0 год». Все, что происходит до нее — ДБЯ (До Битвы при Явине), после — ПБЯ (После Битвы при Явине). Этот порядок раскрывает историю от упадка Республики до становления Новой Республики и далее.
«Звездные войны: Эпизод 1 — Скрытая угроза» (32 ДБЯ)
Первый шаг в эпическое путешествие. Фильм знакомит с мирной, но коррумпированной Галактической Республикой, орденом джедаев и юным Энакином Скайуокером (Джейк Ллойд). События на планете Набу и Татуин закладывают фундамент для всех будущих конфликтов, а появление загадочного ситха Дарта Мола (Рэй Парк) знаменует пробуждение древнего зла.
«Звездные войны: Эпизод 2 — Атака клонов» (22 ДБЯ)
Спустя десять лет в галактике зреет масштабный сепаратистский кризис. Взрослеющий Энакин (Хейден Кристенсен), его наставник Оби-Ван Кеноби (Юэн МакГрегор) и сенатор Падме Амидала (Натали Портман) оказываются в центре заговора. Фильм представляет армию клонов, раскрывает начало романа Энакина и Падме и финальным аккордом запускает полномасштабные Войны клонов.
«Звездные войны: Войны клонов» (мультсериал, 22—19 ДБЯ)
Семисезонный анимационный шедевр, углубляющий и переосмысливающий события между вторым и третьим эпизодами. Сериал детально показывает становление Энакина (Мэтт Лантер) как джедая и командира, вводит культовую героиню Асоку Тано (Эшли Экштейн) и исследует моральные сложности войны. Финальные сезоны параллельны событиям «Мести ситхов».
«Звездные войны: Эпизод 3 — Месть ситхов» (19 ДБЯ)
Трагическая кульминация эпохи. Войны клонов подходят к концу, а коварный замысел ситха Дарта Сидиуса (Иен МакДермид) вступает в финальную фазу. Фильм показывает падение Энакина Скайуокера (Хейден Кристенсен), превращение в Дарта Вейдера, уничтожение ордена джедаев (Приказ 66) и рождение Галактической Империи. Эмоциональная мощь и эпический размах делают его ключевым звеном саги.
«Звездные войны: Бракованная партия» (мультсериал, с 19 ДБЯ)
История начинается сразу после Приказа 66 и следует за элитным отрядом клонов с уникальными мутациями, которые не подчинились преступному приказу. Сериал предлагает свежий, более камерный взгляд на первые годы Империи через призму жизни солдат, которые стали ее первыми жертвами и беглецами.
«Хан Соло. Звездные войны: Истории» (около 10—13 ДБЯ)
Приквел-одиссея, рассказывающий о молодости знаменитого контрабандиста. Зритель узнает, как Хан Соло (Олден Эренрайк) обрел верного друга Чубакку (Юнас Суотамо), заполучил «Тысячелетний сокол» и познакомился с Лэндо Калриссианом (Дональд Гловер). Фильм погружает в криминальные будни галактики в эпоху расцвета Империи.
«Оби-Ван Кеноби» (сериал, 9 ДБЯ)
Драматическая история легендарного джедая в изгнании. Действие происходит через десять лет после падения Республики. Оби-Ван (Юэн МакГрегор), пристально следящий за юным Люком (Грант Фили) на Татуине, вынужден вновь взять в руки световой меч, чтобы спасти принцессу Лею (Вивьен Лира Блэр), что ведет к его неизбежной и тяжелой встрече с бывшим учеником — Дартом Вейдером (Хейден Кристенсен).
«Звездные войны: Повстанцы» (мультсериал, 5—1 ДБЯ)
Захватывающая сага о зарождении Альянса повстанцев. Экипаж корабля «Призрак» борется с имперским гнетом на задворках галактики. Сериал мастерски связывает эпохи, представляя как новых героев вроде юного Эзры Бриджера (Тейлор Грэй), так и знакомых лиц: Асока (Эшли Экштейн), Оби-Ван (Стивен Стэнтон), Дарт Вейдер (Джеймс Эрл Джонс), плавно подводя к событиям оригинальной трилогии.
«Андор» (сериал, 5—0 ДБЯ)
Взрослый, многослойный политический триллер, считающийся одним из лучших проектов франшизы. Он без прикрас показывает, как из личной мести, разочарования и страха обычных людей рождается организованное революционное движение. Это история не о героях с мечами, а о тех, кто в тени закладывал фундамент Восстания.
«Изгой-Один. Звездные войны: Истории» (непосредственно перед 0 ДБЯ)
Напряженный военный фильм, действие которого разворачивается буквально за несколько дней до «Новой надежды». История отважного рейда группы повстанцев, целью которых является похищение чертежей «Звезды Смерти». Фильм служит идеальным нарративным мостом к оригинальной трилогии и заканчивается там, где начинается четвертый эпизод.
«Звездные войны: Эпизод 4 — Новая надежда» (0 ДБЯ)
Тот самый фильм, с которого все началось. Приключения юного Люка Скайуокера (Марк Хэмилл), мудрого Оби-Вана Кеноби (Алек Гиннесс), дерзкого Хана Соло (Харрисон Форд) и принцессы Леи (Кэрри Фишер) в борьбе против тирании Империи и ее нового оружия — «Звезды Смерти». Классика, задавшая канон и тон всей вселенной.
«Звездные войны: Эпизод 5 — Империя наносит ответный удар» (3 ПБЯ)
Признанный многими вершиной саги, этот эпизод углубляет характеры героев и бросает их в самые темные времена. Люк (Марк Хэмилл) проходит обучение у магистра Йоды (Фрэнк Оз), а Восстание терпит тяжелое поражение. Фильм содержит один из самых известных сюжетных твистов в истории кино, навсегда меняющего восприятие всей истории.
«Звездные войны: Эпизод 6 — Возвращение Джедая» (4 ПБЯ)
Эпическое завершение оригинальной саги. Повстанцы готовят последнюю атаку, Люк (Марк Хэмилл) сталкивается с окончательным выбором между светом и тьмой, а противостояние с Империей достигает своей кульминации в битвах на луне Эндора и на борту второй «Звезды Смерти».
«Мандалорец» (сериал, 9 ПБЯ)
Персонажная драма и вестерн в космических декорациях. После падения Империи галактика находится в хаосе. Одинокий мандалорец-наемник находит загадочного ребенка (Грогу), обладающего Силой, и отправляется в опасное путешествие, чтобы защитить его. Сериал мастерски расширяет вселенную, исследуя культуру мандалорцев и жизнь на окраинах.
«Книга Бобы Фетта» (сериал, 9 ПБЯ)
Спин-офф «Мандалорца», фокусирующийся на легендарном охотнике за головами. После чудесного спасения Боба Фетт (Темуэра Моррисон) возвращается на Татуин, чтобы отвоевать престол криминального лорда Джаббы Хатта. Сериал углубляется в культуру таскенов и служит важным связующим звеном для сюжетных линий «Мандалорца».
«Асока» (сериал, 9—10 ПБЯ)
Прямое продолжение сюжетных линий «Повстанцев». Бывшая джедай Асока Тано (Розарио Доусон) и мандалорка Сабин Врен (Наташа Лю Бордиццо) отправляются на поиски пропавшего Эзры Бриджера (Эман Эсфанди), что приводит их к противостоянию с остатками Империи во главе с гранд-адмиралом Трауном (Ларс Миккельсен). Сериал открывает новую главу в изучении далеких регионов галактики.
«Звездные войны: Сопротивление» (мультсериал, 33—35 ПБЯ)
Вступительный акт к трилогии сиквелов. Сериал показывает, как на обломках Империи поднимается угроза Первого Порядка, а генерал Лея Органа (Кэролин Хеннеси) формирует движение Сопротивления. Действие разворачивается глазами молодого пилота-шпиона Казуды Ксиона (Крис Фрил).
«Звездные войны: Пробуждение силы» (34 ПБЯ)
Через три десятилетия после гибели Империи в галактике появляется новая угроза — Первый Порядок. Судьба сводит героев прошлого с новым поколением: мусорщицей Рей (Дэйзи Ридли), перебежчиком Финном (Джон Бойега) и пилотом По Дэмероном (Оскар Айзек). Фильм перезапускает цикл противостояния, вновь ставя под вопрос будущее джедаев.
«Звездные войны: Последние джедаи» (34 ПБЯ)
Самый полемичный и смелый эпизод, ломающий многие ожидания. Пока Рей (Дэйзи Ридли) пытается убедить разочарованного Люка Скайуокера (Марк Хэмилл) обучить ее, Сопротивление ведет отчаянную битву за выживание. Фильм глубоко исследует темы наследия, неудач и необходимости двигаться дальше.
«Звездные войны: Скайуокер. Восход» (35 ПБЯ)
Финальная глава саги Скайуокеров. Рей (Дэйзи Ридли), Финн (Джон Бойега) и По (Оскар Айзек) объединяют галактику для последней битвы с вернувшимся Императором Палпатином (Иен МакДермид) и его флотом. Эпизод призван дать окончательное завершение многолетней истории, сводя воедино все три трилогии.
2. Все части «Звездных войн» по порядку выхода
Если вы хотите повторить путь поколений зрителей и увидеть, как эволюционировали технологии, повествование и сам масштаб вселенной, смотрите проекты в порядке их создания.
«Звездные войны: Эпизод 5 — Империя наносит ответный удар» (1980)
«Звездные войны: Войны клонов» (мультфильм, 2008)
«Звездные войны: Войны клонов» (мультсериал, 2008—2020)
«Звездные войны: Повстанцы» (мультсериал, 2014—2018)
«Звездные войны: Пробуждение силы» (2015)
«Изгой-Один. Звездные войны: Истории» (2016)
«Звездные войны: Последние джедаи» (2017)
«Хан Соло. Звездные войны: Истории» (2018)
«Звездные войны: Сопротивление» (мультсериал, 2018—2020)
«Мандалорец» (сериал, с 2019)
«Звездные войны: Скайуокер. Восход» (2019)
«Звездные войны: Бракованная партия» (мультсериал, с 2021)
«Книга Бобы Фетта» (сериал, 2021)
«Оби-Ван Кеноби» (сериал, 2022)
«Андор» (сериал, с 2022)
«Асока» (сериал, 2023)
3. Порядок просмотра «Звездных войн» по хронологии событий
Для быстрого ориентирования — сокращенный список в порядке хронологии внутренних событий вселенной:
«Звездные войны: Эпизод 1 — Скрытая угроза»
«Звездные войны: Эпизод 2 — Атака клонов»
«Звездные войны: Войны клонов» (мультсериал)
«Звездные войны: Эпизод 3 — Месть ситхов»
«Звездные войны: Бракованная партия» (мультсериал)
«Хан Соло. Звездные войны: Истории»
«Оби-Ван Кеноби» (сериал)
«Звездные войны: Повстанцы» (мультсериал)
«Андор» (сериал)
«Изгой-Один. Звездные войны: Истории»
«Звездные войны: Эпизод 4 — Новая надежда»
«Звездные войны: Эпизод 5 — Империя наносит ответный удар»
«Звездные войны: Эпизод 6 — Возвращение джедая»
«Мандалорец» (сериал)
«Книга Бобы Фетта» (сериал)
«Асока» (сериал)
«Звездные войны: Сопротивление» (мультсериал)
«Звездные войны: Пробуждение силы»
«Звездные войны: Последние джедаи»
«Звездные войны: Скайуокер. Восход»
Выбор порядка за вами: хронологический — для полного погружения в историю, порядок выхода — для классического кинематографического опыта. Галактика ждет!