88-летний народный артист Юрий Назаров сообщил, что ложится в больницу на операцию

«Морозы меня не возьмут, я сибиряк. Но вот ложусь в больницу. Операцию там какую-то [будут проводить], разберутся. Полагаю, что ничего серьезного. Бог его знает. Мне приказали, я послушный, я явился. Проверили, посмотрели, сказали — надо. Надо, значит, надо. Все нормально», — рассказал Юрий Назаров.