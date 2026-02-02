Ричмонд
Где снимали фильм «Авиатор»: ключевые локации нашумевшей кинокартины

«Авиатор» снят по знаменитому роману Евгения Водолазкина. Рассказываем, где снимали этот фильм и какие локации стали основными
Екатерина Генберг
Автор Кино Mail
Кадр из фильма Авиатор
Кадр из фильма «Авиатор»

«Авиатор» (2025) — художественная экранизация одноименного романа Евгения Водолазкина, снятая режиссером Егором Кончаловским. В фильме сыграли Константин Хабенский, Александр Горбатов, Дарья Кукарских, Евгений Стычкин и другие известные актеры. В центре сюжета — выдающийся ученый наших дней, профессор молекулярной биологии Константин Гейгер, который вместе с супругой Анастасией занимается исследованиями в области крионики. В ходе научного эксперимента они обнаруживают тела людей, замороженных еще в 1929 году советскими учеными, и перевозят их в секретную лабораторию.

Единственным выжившим оказывается Иннокентий Платонов. Придя в себя, он понимает, что полностью утратил память о прошлом. Постепенно, из обрывков воспоминаний, герой пытается восстановить собственную историю, в которой переплетаются увлечение авиацией, утраченная любовь и события столетней давности. На фоне личной драмы разворачивается масштабная научная интрига: мир стоит на пороге открытия, способного изменить представление о жизни и смерти, однако цена этого прорыва может оказаться слишком высокой.

Съемки фильма полностью проходили в России и охватили сразу несколько регионов. Именно реальные пространства и тщательно подобранные локации помогли создателям передать атмосферу разных эпох и подчеркнуть драматизм истории. Рассказываем, где снимали «Авиатор» и какие места стали ключевыми для нашумевшей кинокартины.

Локации, где снимали фильм «Авиатор»

Кадр из фильма Авиатор
Кадр из фильма «Авиатор»

Съемки стартовали в январе 2025 года. Основной площадкой стал Санкт-Петербург, а также Москва, Подмосковье и Соловецкие острова.

Подмосковные эпизоды снимались сразу в нескольких округах — Одинцовском, Дмитровском и Рузском. Эти территории использовались для создания как природных, так и «вневременных» пространств, необходимых по сюжету. Соловецкие острова заняли особое место в проекте: именно здесь создали лагерный быт.

Сам режиссер называл «Авиатор» «густонаселенным» проектом. В картине задействовано большое количество известных актеров, а действие разворачивается сразу в нескольких временных пластах. Такая структура потребовала сложной логистики и длительной подготовки: подбор локаций, реквизита и визуальных деталей занял не один месяц. Создатели подчеркивали, что именно внимание к мелочам стало принципиальным условием работы над экранизацией романа Водолазкина.

Кадр из фильма Авиатор
Кадр из фильма «Авиатор»

Одной из самых заметных визуальных находок фильма стал самолет, стилизованный под начало XX века. Его разработал художник-постановщик Мухтар Мирзакеев. Машина украшена византийскими орнаментами и религиозной символикой и выступает не просто эффектной декорацией, а важным смысловым образом — своеобразным мостом между прошлым и настоящим.

Интересные факты о съемках фильма «Авиатор»

Поделимся некоторыми любопытными моментами съемок. 

  • Музыку к фильму написал Максим Фадеев. Егор Кончаловский неоднократно отмечал, что саундтрек играет ключевую роль в картине, связывая эмоциональные линии и усиливая драматургию, поэтому вклад композитора можно рассматривать наравне с авторским.

  • Работа над сценарием заняла почти пять лет. В разные периоды над ним работали Юрий Арабов, Олег Сироткин и Мирослав Станкович при непосредственном участии режиссера Егора Кончаловского. Такой длительный процесс был связан с попыткой адаптировать сложную литературную структуру романа к киноязыку.

  • В фильме заметно изменено время действия. Если роман Евгения Водолазкина разворачивается в 1999 году, то экранная версия переносит события в 2026-й, делая историю более созвучной современному зрителю.

  • Претерпел изменения и образ главного героя. Иннокентий Платонов в фильме становится авиаконструктором, тогда как в книге он лишь мечтал о небе и полетах. Этот шаг позволил усилить визуальную и символическую линию авиации.

  • Существенно трансформировался и основной конфликт. Вместо трагедии «маленького человека» на фоне большой истории в фильме акцент смещен на любовный треугольник, который становится одной из движущих сил сюжета.

  • Константина Хабенского утвердили на роль доктора еще на самых ранних этапах кастинга. Сценарий во многом писался уже с учетом его актерской индивидуальности, а финал картины был изменен именно под Хабенского.

  • Автор романа Евгений Водолазкин активно участвовал в работе над экранизацией. Он сотрудничал со сценарной группой, а также подготовил специальное издание книги с иллюстрациями из фильма и лимитированный коллекционный альбом по проекту с собственными комментариями.

  • Для актрисы Евгении Добровольской «Авиатор» стал последней работой в кино. Она сыграла небольшую, но запоминающуюся роль уличной певицы. Актриса ушла из жизни в 2025 году.

  • Сцены мастерской, в которой находится самолет, снимались в старой недействующей католической церкви, что помогло создать особую атмосферу и подчеркнуть сакральный характер пространства.

Самолет, стилизованный под начало XX века, был создан специально для фильма художником-постановщиком Мухтаром Мирзакеевым. Он украшен византийскими орнаментами и религиозной символикой и стал одним из ключевых образов картины — символом полета сквозь время и связи между эпохами.