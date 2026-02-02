«Авиатор» (2025) — художественная экранизация одноименного романа Евгения Водолазкина, снятая режиссером Егором Кончаловским. В фильме сыграли Константин Хабенский, Александр Горбатов, Дарья Кукарских, Евгений Стычкин и другие известные актеры. В центре сюжета — выдающийся ученый наших дней, профессор молекулярной биологии Константин Гейгер, который вместе с супругой Анастасией занимается исследованиями в области крионики. В ходе научного эксперимента они обнаруживают тела людей, замороженных еще в 1929 году советскими учеными, и перевозят их в секретную лабораторию.
Единственным выжившим оказывается Иннокентий Платонов. Придя в себя, он понимает, что полностью утратил память о прошлом. Постепенно, из обрывков воспоминаний, герой пытается восстановить собственную историю, в которой переплетаются увлечение авиацией, утраченная любовь и события столетней давности. На фоне личной драмы разворачивается масштабная научная интрига: мир стоит на пороге открытия, способного изменить представление о жизни и смерти, однако цена этого прорыва может оказаться слишком высокой.
Съемки фильма полностью проходили в России и охватили сразу несколько регионов. Именно реальные пространства и тщательно подобранные локации помогли создателям передать атмосферу разных эпох и подчеркнуть драматизм истории. Рассказываем, где снимали «Авиатор» и какие места стали ключевыми для нашумевшей кинокартины.
Локации, где снимали фильм «Авиатор»
Съемки стартовали в январе 2025 года. Основной площадкой стал Санкт-Петербург, а также Москва, Подмосковье и Соловецкие острова.
Подмосковные эпизоды снимались сразу в нескольких округах — Одинцовском, Дмитровском и Рузском. Эти территории использовались для создания как природных, так и «вневременных» пространств, необходимых по сюжету. Соловецкие острова заняли особое место в проекте: именно здесь создали лагерный быт.
Сам режиссер называл «Авиатор» «густонаселенным» проектом. В картине задействовано большое количество известных актеров, а действие разворачивается сразу в нескольких временных пластах. Такая структура потребовала сложной логистики и длительной подготовки: подбор локаций, реквизита и визуальных деталей занял не один месяц. Создатели подчеркивали, что именно внимание к мелочам стало принципиальным условием работы над экранизацией романа Водолазкина.
Одной из самых заметных визуальных находок фильма стал самолет, стилизованный под начало XX века. Его разработал художник-постановщик Мухтар Мирзакеев. Машина украшена византийскими орнаментами и религиозной символикой и выступает не просто эффектной декорацией, а важным смысловым образом — своеобразным мостом между прошлым и настоящим.
Интересные факты о съемках фильма «Авиатор»
Поделимся некоторыми любопытными моментами съемок.
Музыку к фильму написал Максим Фадеев. Егор Кончаловский неоднократно отмечал, что саундтрек играет ключевую роль в картине, связывая эмоциональные линии и усиливая драматургию, поэтому вклад композитора можно рассматривать наравне с авторским.
Работа над сценарием заняла почти пять лет. В разные периоды над ним работали Юрий Арабов, Олег Сироткин и Мирослав Станкович при непосредственном участии режиссера Егора Кончаловского. Такой длительный процесс был связан с попыткой адаптировать сложную литературную структуру романа к киноязыку.
В фильме заметно изменено время действия. Если роман Евгения Водолазкина разворачивается в 1999 году, то экранная версия переносит события в 2026-й, делая историю более созвучной современному зрителю.
Претерпел изменения и образ главного героя. Иннокентий Платонов в фильме становится авиаконструктором, тогда как в книге он лишь мечтал о небе и полетах. Этот шаг позволил усилить визуальную и символическую линию авиации.
Существенно трансформировался и основной конфликт. Вместо трагедии «маленького человека» на фоне большой истории в фильме акцент смещен на любовный треугольник, который становится одной из движущих сил сюжета.
Константина Хабенского утвердили на роль доктора еще на самых ранних этапах кастинга. Сценарий во многом писался уже с учетом его актерской индивидуальности, а финал картины был изменен именно под Хабенского.
Автор романа Евгений Водолазкин активно участвовал в работе над экранизацией. Он сотрудничал со сценарной группой, а также подготовил специальное издание книги с иллюстрациями из фильма и лимитированный коллекционный альбом по проекту с собственными комментариями.
Для актрисы Евгении Добровольской «Авиатор» стал последней работой в кино. Она сыграла небольшую, но запоминающуюся роль уличной певицы. Актриса ушла из жизни в 2025 году.
Сцены мастерской, в которой находится самолет, снимались в старой недействующей католической церкви, что помогло создать особую атмосферу и подчеркнуть сакральный характер пространства.
