Музыку к фильму написал Максим Фадеев. Егор Кончаловский неоднократно отмечал, что саундтрек играет ключевую роль в картине, связывая эмоциональные линии и усиливая драматургию, поэтому вклад композитора можно рассматривать наравне с авторским.

Работа над сценарием заняла почти пять лет. В разные периоды над ним работали Юрий Арабов, Олег Сироткин и Мирослав Станкович при непосредственном участии режиссера Егора Кончаловского. Такой длительный процесс был связан с попыткой адаптировать сложную литературную структуру романа к киноязыку.

В фильме заметно изменено время действия. Если роман Евгения Водолазкина разворачивается в 1999 году, то экранная версия переносит события в 2026-й, делая историю более созвучной современному зрителю.

Претерпел изменения и образ главного героя. Иннокентий Платонов в фильме становится авиаконструктором, тогда как в книге он лишь мечтал о небе и полетах. Этот шаг позволил усилить визуальную и символическую линию авиации.

Существенно трансформировался и основной конфликт. Вместо трагедии «маленького человека» на фоне большой истории в фильме акцент смещен на любовный треугольник, который становится одной из движущих сил сюжета.

Константина Хабенского утвердили на роль доктора еще на самых ранних этапах кастинга. Сценарий во многом писался уже с учетом его актерской индивидуальности, а финал картины был изменен именно под Хабенского.

Автор романа Евгений Водолазкин активно участвовал в работе над экранизацией. Он сотрудничал со сценарной группой, а также подготовил специальное издание книги с иллюстрациями из фильма и лимитированный коллекционный альбом по проекту с собственными комментариями.

Для актрисы Евгении Добровольской «Авиатор» стал последней работой в кино. Она сыграла небольшую, но запоминающуюся роль уличной певицы. Актриса ушла из жизни в 2025 году.