62‑летний Джонни Депп был замечен на улицах Лондона во время съемок новой экранизации классической повести Чарльза Диккенса «Рождественская песнь». В проекте, получившем официальное название «Эбенезер: Рождественская песнь», актер исполняет роль легендарного скряги Скруджа.
На съемочной площадке Депп предстал в неузнаваемом виде. Актер с помощью грима перевоплотился в старика в пижаме и длинном пальто. Его образ дополнил седой парик и ночной колпак.
На кадрах вместе со Скруджем также была замечена Андреа Райзборо, исполняющая роль Святочного духа. Актрисе сделали пугающий грим с с выцветшими волосами и стеклянными белыми линзами, создающими жутковатый эффект.
Режиссером новой версии выступает Тай Уэст, автор хоррор-трилогии «X», «Пэрл» и «Максин XXX». Партнерами Деппа на съемочной площадке стали Иэн Маккеллен, Руперт Гринт, Дейзи Ридли, Сэм Клафлин и Трамелл Тиллман. Картину снимает студия Paramount Pictures, премьера запланирована на 13 ноября 2026 года.
Фильм станет первым крупным голливудским проектом Джонни Деппа после шестилетнего перерыва. Его последними масштабными работами были «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда» (2018) и «В ожидании варваров» (2019).
После громкого судебного процесса с бывшей супругой Эмбер Херд, завершившегося в 2022‑м, актер почти не участвовал в крупных голливудских проектах, сосредоточившись на авторском кино — в том числе на фильмах «Жанна Дюбарри» и «Моди: Три дня на крыльях безумия», где он выступил режиссером.