После громкого судебного процесса с бывшей супругой Эмбер Херд, завершившегося в 2022‑м, актер почти не участвовал в крупных голливудских проектах, сосредоточившись на авторском кино — в том числе на фильмах «Жанна Дюбарри» и «Моди: Три дня на крыльях безумия», где он выступил режиссером.