Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Неузнаваемый Джонни Депп на съемках первого голливудского фильма после «отмены»

Актер начал съемки в новой экранизации классики Чарльза Диккенса «Рождественская песнь»
Джонни Депп на съемках фильма «Эбенезер: Рождественская песнь», фото: соцсети
Джонни Депп на съемках фильма «Эбенезер: Рождественская песнь», фото: соцсети

62‑летний Джонни Депп был замечен на улицах Лондона во время съемок новой экранизации классической повести Чарльза Диккенса «Рождественская песнь». В проекте, получившем официальное название «Эбенезер: Рождественская песнь», актер исполняет роль легендарного скряги Скруджа.

На съемочной площадке Депп предстал в неузнаваемом виде. Актер с помощью грима перевоплотился в старика в пижаме и длинном пальто. Его образ дополнил седой парик и ночной колпак.

Джонни Депп на съемках фильма «Эбенезер: Рождественская песнь», фото: соцсети
Джонни Депп на съемках фильма «Эбенезер: Рождественская песнь», фото: соцсети

На кадрах вместе со Скруджем также была замечена Андреа Райзборо, исполняющая роль Святочного духа. Актрисе сделали пугающий грим с с выцветшими волосами и стеклянными белыми линзами, создающими жутковатый эффект.

Джонни Депп и Андреа Райзборо на съемках фильма «Эбенезер: Рождественская песнь», фото: соцсети
Джонни Депп и Андреа Райзборо на съемках фильма «Эбенезер: Рождественская песнь», фото: соцсети

Режиссером новой версии выступает Тай Уэст, автор хоррор-трилогии «X», «Пэрл» и «Максин XXX». Партнерами Деппа на съемочной площадке стали Иэн Маккеллен, Руперт Гринт, Дейзи Ридли, Сэм Клафлин и Трамелл Тиллман. Картину снимает студия Paramount Pictures, премьера запланирована на 13 ноября 2026 года.

Фильм станет первым крупным голливудским проектом Джонни Деппа после шестилетнего перерыва. Его последними масштабными работами были «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда» (2018) и «В ожидании варваров» (2019).

После громкого судебного процесса с бывшей супругой Эмбер Херд, завершившегося в 2022‑м, актер почти не участвовал в крупных голливудских проектах, сосредоточившись на авторском кино — в том числе на фильмах «Жанна Дюбарри» и «Моди: Три дня на крыльях безумия», где он выступил режиссером.