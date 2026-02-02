Стало известно, когда выйдет сериал по «Гарри Поттеру»

Глава HBO Кейси Блойс официально подтвердил, что долгожданная сериальная адаптация «Гарри Поттера» выйдет на экраны в начале 2027 года. Изначально релиз планировался на 2026 год, однако теперь сроки сдвинулись на первый квартал — вероятнее всего, на период с января по апрель.