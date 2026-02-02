Стало известно, когда выйдет сериал по «Гарри Поттеру»

Глава HBO Кейси Блойс официально подтвердил, что долгожданная сериальная адаптация «Гарри Поттера» выйдет на экраны в начале 2027 года. Изначально релиз планировался на 2026 год, однако теперь сроки сдвинулись на первый квартал — вероятнее всего, на период с января по апрель.
Сериал станет максимально точной адаптацией оригинальных книг Дж. К. Роулинг. Каждый из планируемых семи сезонов будет посвящен одной книге, что позволит глубже раскрыть детали магического мира, которые не вошли в полнометражные фильмы.
Повествование начнется с классической истории: юный Гарри обнаруживает в себе магические способности, получает письмо из Хогвартса и вступает в затяжное противостояние с возрождающимся темным лордом Волан-де-Мортом.
Образ Гарри Поттера воплотит Доминик Маклафлин, роль Гермионы Грейнджер досталась Арабелле Стэнтон, а Рона Уизли сыграет Аластер Стаут.